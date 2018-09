Au premier octobre 2018, après quatre ans à la direction du contrôle interne groupe,est donc nommé directeur clients et opérations de RCI Bank and Services, intégrant du même coup le comité exécutif.Né en 1965 et diplômé d’HEC, Marc Lagrené débute sa carrière en 1991 chez RCI Banque S.A. en tant que contrôleur de gestion. De 1995 à 2010, il occupe alternativement des postes dans le contrôle de gestion et le risque de crédit en Italie, à la DIAC et au siège de RCI Banque S.A. De 2011 à 2014, il prend la direction générale de RCI Banque en Argentine.