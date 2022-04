Depuis la création de Stellantis, le nouveau groupe automobile mondial formé par PSA et FCA, les nominations pleuvent. Mais il fallait bien un « Monsieur ou une Madame Occasion » ! Pour remplir cette mission et incarner cette nouvelle activité élargie, Marc Lechantre, alors directeur de la business unit VO du constructeur français pour les marques Peugeot, Citroën, DS Automobiles et Opel, a été nommé responsable des véhicules d’occasion de Stellantis. Il a pris ses nouvelles fonctions au 1er mars 2021 et en réfère désormais à Philippe de Rovira, chief affiliates officer de l’entité.

Marc Lechantre a rejoint le groupe PSA en 2006

Marc Lechantre est titulaire d'un master de Sciences Po Paris et diplômé de l'ENA. Il a débuté sa carrière professionnelle en tant qu’inspecteur des finances en 1995 et directeur du budget au ministère de l’Économie en 1999, avant de basculer dans le secteur automobile en 2006. En effet, il a intégré le groupe PSA comme responsable de fabrication-montage à l’usine de Poissy. Il est ensuite devenu directeur du montage sur le site de Trnava, en Slovaquie, puis a dirigé une concession Peugeot pendant un an, avant d’être promu directeur général Peugeot Citroën UK et Irlande en 2011. Quatre ans plus tard, Marc Lechantre a pris les rênes de la business unit véhicules d'occasion en 2016 après un bref passage à la direction Strategy and Corporate planning.