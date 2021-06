Le canal des sociétés a reculé de 15,6 % en février 2021 et pesé une part de 14,9 % des immatriculations de voitures neuves. Celle-ci monte à 15,2 % au cumul des deux premiers mois de l’année, avec un total de 39 317 unités (– 7 % par rapport à fin février 2020). Ce segment de marché, stratégique pour les constructeurs, reste largement trusté par les modèles des marques françaises (voir top 20 ci-dessous). Depuis janvier, Peugeot y représente une voiture sur trois (part de 33,1 % du segment ; 13 008 unités) et place cinq voitures dans le top 10.

Les marques françaises pèsent 69 % du marché des sociétés

Cette domination explique en partie la position de leader de la marque au lion sur le marché automobile français, qui a creusé un écart conséquent avec Renault. En effet, la marque au losange affiche une part de 22,9 % des immatriculations sur ce canal des sociétés

(9 001 unités), soit un déficit de 10 points avec Peugeot. Citroën complète le podium avec une part de segment de 13 %. Au total, les trois marques françaises accaparent 69 % des immatriculations aux entreprises.

Sur les deux premiers mois de l’année, la marque au lion a commercialisé 24,6 % de ses voitures neuves sur ce canal, Renault 22,9 % et Citroën 19,5 %. Porsche est la marque qui a réalisé le plus gros de ses ventes sur ce marché : 50,8 %, soit une voiture sur deux. Dans le top 20 des modèles les plus vendus aux sociétés à fin février, le premier issu d’une marque non française est la Mercedes-Benz Classe A, qui devance la Skoda Octavia.



Les 20 voitures les plus vendues aux sociétés (2 mois 2021)

Rang Modèle Volume %Var 1 208 II 3 621 19,6 2 CLIO V 3 378 -3,1 3 C3 III 2 802 61,3 4 2008 II 2 632 135,4 5 3008 II 2 442 9,6 6 MEGANE IV 1 910 -13,7 7 5008 II 1 680 58,3 8 308 II 1 585 -15,1 9 CAPTUR II 1 336 163 10 KADJAR 812 1,1 11 TWINGOIII 663 -40,4 12 C5 AIRCROSS 618 -29,9 13 DS7 471 -42,4 14 CLASSE A 451 -36,1 15 OCTAVIA IV 445 +++ 16 508 II 442 -34,6 17 C3 AIRCROSS 433 -22,4 18 TIGUAN II 337 -27,1 19 YARIS 334 42,7 20 BERLINGO3 302 -13,7



Loueurs de longue durée : Peugeot très loin devant Renault

Les immatriculations aux loueurs de longue durée ont totalisé 32 803 unités sur deux mois

(– 8,7 %), affichant une part de 12,7 % du marché hexagonal. L’écart entre Peugeot et Renault est encore plus prononcé sur ce canal, avec une part de 28,7 % (9 420 unités) pour la première contre 11,4 % pour la seconde (3 744). Citroën s’adjuge 7,9 % des immatriculations. On notera également la part importante de BMW sur ce marché de la LLD : 7,1 %. La marque allemande a commercialisé un tiers de ses voitures neuves sur ce segment depuis janvier. Une autre marque fait encore mieux, Volvo, avec 42 % de ses immatriculations réalisées auprès des loueurs de longue durée.

Rang Modèle Volume %Var 1 3008 II 2 275 -11,6 2 2008 II 2 154 1395 3 CLIO V 1 733 15,1 4 308 II 1 694 -23,1 5 208 II 1 438 49,5 6 5008 II 1 188 -50 7 C3 III 1 067 -4,4 8 YARIS 919 -10,2 9 MEGANE IV 917 24,3 10 COROLLA 917 65,2 11 C5 AIRCROSS 783 -12 12 X1 586 -0,7 13 SERIE 1 515 5,5 14 CAPTUR II 514 90,4 15 KUGA 508 +++ 16 PUMA 481 77,5 17 508 II 464 -35,4 18 500 461 -4,2 19 XC40 452 80,8 20 C-HR 440 6

On notera que la marque Toyota place deux modèles dans le top 10 des voitures commercialisées en LLD : la Yaris et la Corolla. Les Ford Puma et Kuga se positionnent dans le top 20.