Selon les données délivrées par le cabinet Jato, il s’est immatriculé 866 038 voitures neuves en juillet 2022 en Europe (26 pays), soit une baisse de 10 % par rapport au même mois de l’an passé (966 453 unités). Le repli a cependant été moins prononcé qu’en juin 2022 (– 17 %). Sur le premier semestre, le marché automobile européen accuse une baisse de 13 %, à 6 398 609 immatriculations.



La croissance des électriques en Europe soutenue par la France

En juillet, les voitures 100 % électriques ont représenté une part de 10,4 % des immatriculations totales (+ 2,6 points en un an), totalisant 90 139 unités (+ 20 %). La croissance des ventes a été particulièrement soutenue en Allemagne (+ 13 %), le plus grand marché européen en volume pour les VE, et en France (+ 69 %). Sur ce mois, les voitures électriques ont représenté 68,9 % du marché automobile norvégien. Cette part s’élève à 26,2 % en Suède, 22,7 % aux Pays-Bas et 19,4 % au Danemark, les pays les plus avancés sur cette énergie. En Allemagne et en France, les autos électriques ont capté respectivement 13,9 % et 11,8 % du marché total. Les hybrides rechargeables (PHEV) ont perdu du terrain en Europe sur ce septième mois (– 22 %) en raison notamment de la fin de l’éligibilité aux aides et autres incitations dans plusieurs marchés européens.



Les SUV prennent le pouvoir

Le Kia Sportage numéro 1 des PHEV en Europe

Le T-Roc de Volkswagen a pris la tête du marché automobile européen pour la première fois en juillet 2022, profitant de bonds significatifs enregistrés en Italie (+ 73 %) et au Royaume-Uni (+ 87 %). Le SUV pointait à la sixième place en juin 2022. Jato souligne que c’est seulement la deuxième fois depuis octobre 2021 qu'un SUV se hisse en tête du marché (la Peugeot 208 occupait la première place en juin). Bien que ponctuelle, cette prise de pouvoir témoigne du succès des SUV en Europe, ces derniers représentantSur le premier semestre, le T-Roc se positionne en tête du segment des B-SUV pour tout le Continent, avec 86 164 immatriculations recensées, devançant les Ford Puma et Peugeot 2008.

En juillet, la Dacia Sandero et la Peugeot 208 ont été les deuxième et troisième voitures neuves les plus immatriculées en Europe. La citadine de la marque au lion a signé la plus forte progression (+ 51 %) parmi le top 10 européen. Le Renault Captur n’en fait plus partie sur ce septième mois, tandis que les constructeurs coréens y placent deux modèles (Hyundai Tucson et Kia Sportage). On retrouve d’ailleurs ces mêmes voitures aux deux premières places du marché des hybrides rechargeables. Le podium est complété par le Volvo XC40.

Sur le segment des voitures électriques, la Fiat 500 a été le modèle le plus vendu dans l'Europe des 26. La citadine a profité de l’effondrement des immatriculations de Tesla sur ce mois, les Model 3 et Model Y n’apparaissant plus dans le top 10. Elle devance la Volkswagen ID.4 et le Skoda Enyaq. Selon Jato, Volkswagen éprouve des difficultés à livrer ses voitures électriques, notamment l’ID.3, dont les immatriculations ont chuté de 33 % en juillet.



En dehors du top 10, les Toyota Yaris Cross, Peugeot 308, Renault Mégane, Cupra Formentor, Renault Arkana ou encore la BMW Série 4 sont les modèles qui ont enregistré les progressions les plus notables.