Après deux mois de hausse particulièrement soutenue (+16,6% en septembre et +8,7% en octobre), le marché automobile français (VP) a conclu le mois de novembre sur une nouvelle progression, cette fois-ci plus mesurée : +0,7%, à 172 735 unités. La performance reste néanmoins solide car ce mois de novembre 2019 comportait deux jours ouvrés de moins que celui de 2018. Au cumul, la barre des 2 millions d’unités a été franchie, et ce pour la quatrième année consécutive. Il s’est immatriculé 2 003 089 de voitures neuves depuis janvier, soit un très léger retrait par rapport à la même période de l’an passé (2 008 091, soit une différence de 5 000 VN). Au regard de la dynamique actuelle et compte tenu de la chute affichée en décembre 2018 (-14,5%), le marché automobile hexagonal devrait enregistrer un nombre d’immatriculations sensiblement identique à l’an passé, autour des 2,17 millions d’unités.

La marque Renault termine fort

Une dynamique entretenue depuis plusieurs semaines par le groupe Renault (+11,5% en novembre). Portée par la Clio et le Captur, respectivement 2e et 6e modèles les plus immatriculés en France sur ce mois, la marque au losange a signé une progression de 26,9% sur ce mois, à 32 614 unités (18,9% de part de marché). A l’inverse, Dacia a souffert, subissant une chute de 20,1%. Sur onze mois, le groupe français accuse un repli de 2,1%, à 495 935 unités. Les immatriculations de la marque au losange baissent de 2% et celles de Dacia de 3,8%.

Coup de mou pour Citroën en novembre

Le groupe PSA a vu ses immatriculations de voitures particulières neuves baisser de 7% à 54 503 unités. Peugeot a accusé une baisse de 4%, à 31 510 unités (18,2% de Pdm). Après plusieurs mois en croissance, Citroën a également marqué le pas (-3,2%), sa part redescendant sous les 10% en novembre (contre 10,8% sur 11 mois), tandis que DS a conclu ce mois sur une hausse de 2,1%. Le bilan du groupe est surtout terni par les résultats d’Opel : -37,6% en novembre (-4,6% au cumul).

Les marques BMW et Nissan au rebond

Du côté des marques importées, certaines commencent à retrouver des couleurs si l’on se base sur les immatriculations globales. BMW a ainsi confirmé son redressement (+18,3%), de même que Nissan (+40,1%). Au sein du groupe Volkswagen, Audi a signé le bond le plus significatif (+33,1%), emmenant dans son sillage Seat (+23,1%) et Skoda (+17,8%). En revanche, Volkswagen a marqué le pas (-7,7%), mais la marque allemande progresse au cumul (+4,5%).

Au sein du groupe FCA (-6,9%), Jeep a signé une hausse de 5,4% tandis que les immatriculations de Fiat ont reculé de 9,3%. On notera, enfin, la chute enregistrée par Toyota (-13,3%), qui reste dans le vert sur onze mois (+5,2%).