Les résultats du marché automobile de juin 2020 étaient attendus. Non seulement parce que ce mois a signé la reprise de l’activité avec un premier mois « plein », sans ordre et contre-ordre de confinement, mais aussi parce qu'il concluait la fin d'un premier semestre marqué par une crise sanitaire et économique sans précédent. Le sixième mois de l’année a, lui, été marqué par une embellie des ventes de voitures particulières en France, avec une hausse remarquable de 1,2 % des immatriculations. Il s’agit de la première de l'année 2020.



Les groupes automobiles étrangers ont tenu bon

De janvier à juin, le marché auto accuse une chute de 38,6 %. Sur cette première période semestrielle, les groupes français et étrangers ont tenu exactement le même rythme d’activité commerciale : – 38,6 %.



Contrairement à PSA, qui a chaviré à – 39,5 % (232 937 immatriculations), le groupe Renault a fait mieux que la moyenne nationale, avec – 37,5 % (187 078). Du côté des groupes étrangers phares en France, Volkswagen est tombé à – 42 % (83 992 unités) à cause de sa marque VW, qui a sombré de plus de 48 %, quand Porsche s’est maintenue à « seulement » – 5,2 %. BMW et Toyota s’en sont plutôt bien sortis, accusant des replis respectifs de 29 % (28 638 immatriculations) et de 23 % (42 134). Le groupe Hyundai a limité la casse, avec – 26 %.

Kia satisfait

Guillaume de Boudemange, directeur des opérations commerciales de Kia France, a commenté pour L'argus les résultats de la marque au premier semestre 2020 : « Le réseau a enregistré 19 300 commandes, ce qui traduit une baisse de 19 % par rapport au premier semestre de 2019. Les effets du confinement n’ont donc pas encore été rattrapés, mais sur juin isolé, nous avons enregistré 7 000 commandes, soit une progression de 80 % par rapport à juin 2019 (+ 3 900 commandes). Un cinquième du réseau a complètement rattrapé le confinement en ayant déjà un nombre de commandes supérieur au premier semestre de 2019. »

Et le dirigeant d’ajouter : « Le très bon rythme de commandes enregistré depuis le 11 mai ne faiblit pas et la stratégie "On the Road again" que nous avons mise en place a été intelligemment démultipliée par nos concessionnaires, qui ont pris des risques (payants) en réalisant des investissements humains et marketing importants dès le 11 mai et en s’approvisionnant sur nos stocks pour pouvoir livrer les leurs rapidement. Ces bons résultats se retranscrivent dans nos immatriculations : la marque Kia est à 2,3 % de pénétration sur le premier semestre, contre près de 2 % au premier semestre 2019, avec notamment une part de marché exceptionnel de 3,2 % sur le canal des clients particuliers, celui qui est le plus sain du marché. »



D’autres ont particulièrement souffert pendant cette première période semestrielle. C’est le cas, par exemple, du groupe FCA, qui accuse une chute 60,2 % (19 192 unités), la faute à Fiat, qui a dépassé la barre des – 68 % (1 777 unités).

Tesla a enregistré une croissance de ses ventes de 7,5 %

Le meilleur pour la fin avec Tesla, seul constructeur à terminer le semestre dans le vert, avec 4 010 voitures vendues depuis janvier, soit une hausse de 7,5 % ! Notons qu'en juin, Tesla a chuté de 43,3 % (728 immatriculations, contre 1 285 il y a un an), alors que la majorité des marques ont renoué avec la croissance. La Tesla Model 3 s'est écoulée à plus de 3 560 exemplaires en France, ce qui la place au 52e rang du top 100 des VP vendus au premier semestre 2020.

Sollicité par notre rédaction, le constructeur n’a pas souhaité commenter ses résultats. Cependant, dans sa communication pendant et après la crise, il indique avoir su tirer parti de deux facteurs, qui auraient convaincu les clients : le processus de vente digital, qui est quasiment complet, et la nature de son réseau, en propre, qui lui a permis de réagir rapidement face à la crise, avec, dès le mois de mars,la mise en place de la livraison sans contact et à domicile, ainsi que des essais sans contact grâce à la connectivité embarquée des Tesla.



Les marques importées au-dessus du marché (– 38,6 %)

Tesla : 4 010 immatriculations, + 7,5 %

Porsche : 1 990 immatriculations, – 5,9 %

Toyota : 39 756 immatriculations, – 23 %

Hyundai : 15 156 immatriculations, – 23,4 %

BMW : 19 338 immatriculations, – 28,7 %

Kia : 16 280 immatriculations, – 29,4 %

Mini : 9 293 immatriculations, – 29,4 %

Skoda : 11 991 immatriculations, – 31 %

Nissan : 14 557 immatriculations, – 33,2 %

Mercedes-Benz : 21 564 immatriculations, – 35,7 %

Seat : 11 508 immatriculations, – 36 %

Audi : 18 333 immatriculations, – 38,6 %

Les marques importées au-dessous du marché

Mitsubishi : 1 922 immatriculations, – 39,8 %

Ford : 24 516 immatriculations, – 42,5 %

Land Rover : 2 062 immatriculations, – 43 %

Suzuki : 8 097 immatriculations, – 46,6 %

Volkswagen : 40 123 immatriculations, – 48 %

Honda : 1 983 immatriculations, – 53,4 %

Fiat : 16 649 immatriculations, – 59 %

Alfa Romeo : 754 immatriculations, – 60 %

Jaguar : 668 immatriculations, – 64,3 %

Jeep : 1 777 immatriculations, – 68,4 %

Smart : 563 immatriculations, – 85,5 %