Alors que le marché mondial de l’automobile est attendu en baisse de 17 % sur fond de crise sanitaire, les différentes régions du monde ne seront pas touchées de la même manière. Ainsi, le marché américain est donné à – 18 %, tandis que les immatriculations devraient reculer d’environ 28 % à fin 2020. En revanche, le marché automobile chinois, le plus important au monde, est attendu à l’équilibre, si l’on en croît Meng Wei, une porte-parole de la Commission nationale chinoise de développement et de réforme (NDRC), qui s’est exprimée lors d’une conférence de presse.

Touchée précocement par la pandémie de Covid-19 par rapport aux autres régions du monde, l’économie chinoise a en effet retrouvé une forte croissance à partir du mois d’avril. Cela est notamment dû aux mesures prises par le Gouvernement pour relancer l’industrie automobile. Ainsi, toujours selon Meng Wei, la production industrielle s’est contractée de 3 % sur les onze premiers mois de l’année, tout comme les immatriculations, mais les bénéfices ont tout de même augmenté. Et les performances observées au mois de décembre devraient permettre à l’Empire du milieu de retrouver l’équilibre sur douze mois avec près de 25 millions de voitures vendues.





Forte croissance en décembre



En complément, l’Association chinoise des voitures particulières (CPCA) a révélé, le 22 décembre, l’ampleur de la croissance du marché au cours du dernier mois de l'année. Ainsi, la Chine devrait enregistrer un total de 2,315 millions d’immatriculations sur le seul mois de décembre 2020 (soit plus qu’en France sur toute l’année 2020), ce qui représente une croissance de 7,9 % par rapport à décembre 2019.

En effet, 38 366 unités voitures neuves ont été vendues la première semaine (+ 26 % par rapport à la même période l’an dernier) et 53 414 la deuxième semaine (+ 15 %), soit + 19 % pour la première quinzaine de décembre. Les prévisions atteignent + 14 % et + 16 % pour les troisième et quatrième semaines du mois. L’association affirme par ailleurs que la demande à l’exportation a été « élevée ces derniers mois » et qu’elle « augmentera rapidement » au cours des prochains mois. À noter que la demande en matière de voiturettes électriques de type NEV devrait exploser face aux restrictions de circulation mises en place à Shanghai pour les plaques d’immatriculation non locales, mais aussi face à la nouvelle politique de loterie sur les plaques d’immatriculation à Pékin.



