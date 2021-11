2

Essence et diesel en baisse

En Europe, les ventes de voitures électriques ont bondi au cours du 2trimestre 2021 pour atteindre 210 000 unités. Leur part de marché atteint désormais 7,5 % contre 3,5 % au 2trimestre 2020. Cette tendance s’inscrit comme une conséquence directe de la volonté de la Commission européenne de réduire les émissions de COde 15 % entre 2021 et 2025, puis de 55 % en 2030 avant une interdiction pure et simple de la vente des voitures à moteur essence et diesel en 2035.Toutefois, le prix encore élevé des voitures électriques constitue un frein à l’achat dans de nombreux pays. La part des modèles électriques parmi les ventes de véhicules neufsdans les pays affichant un revenu par habitant inférieur à 17 000 euros.À LIRE. Marché automobile en Europe. Un rebond de 27,1 % au 1er semestre 2021 Logiquement, la poussée des ventes d’électriquesAinsi, les voitures à essence ne représentaient plus que 41,8 % de parts de marché au 2trimestre 2021 avec 1,17 million d’unités, contre 51,9 % entre avril et juin 2020. Le diesel est quant à lui tombé à 20,4 % des 2,8 millions d’immatriculations enregistrées au 2trimestre 2021, contre 30 % un an plus tôt.Quant aux hybrides rechargeables, leur part atteint dorénavant 8,4 % du marché automobile européen, tandis que les voitures à moteur hybride non rechargeable représentent 19,3 % du marché.