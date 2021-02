La crise sanitaire continue de plomber les ventes d’automobiles. Les immatriculations de voitures neuves en Europe en janvier (Royaume-Uni, Islande, Norvège et Suisse inclus) ont chuté de 25,7 %, à 842 835 immatriculations, soit une perte de plus de 292 000 autos par rapport au même mois de l’an passé. Selon l’Association européenne des constructeurs automobiles (ACEA), il s’agit du plus faible total jamais enregistré sur un mois de janvier. Si certains marchés comptaient un jour ouvrable de moins par rapport à janvier 2020, les restrictions de déplacement plus ou moins fortes adoptées par les gouvernements européens pour endiguer l’épidémie expliquent principalement cette chute brutale.

Le marché auto français s'en sort bien, finalement

Le marché français a subi une baisse limitée de 5,8 % sur ce mois, soit le repli le plus bas observé dans le Vieux Continent, et ce malgré deux jours ouvrés de moins. La France sauve donc les meubles par rapport à ses voisins Espagnol (– 51,5 %), Allemand (– 31,1 %) et Belge (– 27,2 %). En Espagne, les volumes ont été divisés par deux par rapport à janvier 2020. Seuls deux pays ont enregistré des volumes en hausse sur ce premier mois : la Suède (+ 22,5 %), alors que les immatriculations chutent de 45,1 % au Danemark, le pays voisin, et la Norvège (+ 7,7 %).



À LIRE. Marché automobile français : recul de 5,8 % en janvier 2021

Peugeot en profite

La plupart des marques automobiles ont accusé des baisses importantes en janvier. Le premier groupe européen, Volkswagen, a affiché une chute de 28,1 %. Les immatriculations de Porsche progressent (+ 0,9 %) tandis que celles de la marque Volkswagen fléchissent de 31,6 %.



Pour sa première apparition dans les tableaux de l’ACEA, la nouvelle entité Stellantis enregistre une baisse de 27,4 %. Les chutes les plus notables concernent DS (– 44,9 %) et Alfa Romeo (– 46,7 %), tandis que Jeep (– 14 %) et Peugeot (– 18,1 %) ont mieux résisté. La marque au lion a augmenté sa part de marché de 0,7 point sur ce premier mois et s’est hissée sur la deuxième marche du podium (3e sur l’année 2020, derrière Renault).



Les immatriculations des marques françaises en Europe en janvier 2021

Marques Volume Variation (%) Part de marché (%) Position sur le marché Peugeot 60 885 – 18,1 7,2 2e Renault 48 641 – 28,20 5,8 6e Citroën 31 970 – 32,9 3,8 13e DS 2 716 – 44,9 0,3 28e

Smart repart de l'avant, Volvo surprend

Le groupe Renault a accusé une baisse de 22,9 %. Les immatriculations de la marque au losange ont chuté de 28,2 % et celles de Dacia de 12 %. On notera également la bonne tenue de Kia (– 10,4 %), la progression de Volvo (+ 3,6 %) ou encore le rebond important de Smart, dont les volumes ont été multipliés par trois par rapport à janvier 2020.