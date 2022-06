Top 5 des voitures électriques les plus vendues en mai 2022

Fiat 500e : 2 129 Peugeot e-208 : 1 668 Renault Twingo : 1 500 Renault Zoe : 1 448 Dacia Spring : 1 357

Renault n°1 sur l’hybride essence et l’électrique

Top 5 des voitures hybrides les plus vendues en mai 2022

Renault Arkana : 3 528 Renault Captur : 2 207 Toyota Yaris Cross : 2 143 Renault Clio : 1 842 Toyota Yaris : 1 337

Top 5 énergies sur le marché automobile français en mai 2022

Energie Volume Part de marché (%) Écart 2021/2022 Essence 45 860 36,2 - 22,2 % HEV essence 26 054 20,5 + 25,9 % Diesel 22 271 17,6 - 27,8 % BEV 15 247 12,0 + 31,8 % PHEV essence 10 659 8,4 - 13,9 % Total 126 819 - 10,1 %

Selon les données fournies par NGC-Data®, les ventes de voitures à moteur essence ont représenté 45 860 immatriculations en mai 2022, soit – 22,2 % par rapport à mai 2021. MaisDerrière, l’hybride essence totalise 26 054 ventes mensuelles (+ 25,9 %), soit une part de marché de 20,5 % qui lui permet de distancer le diesel. Ce dernier continue de plonger (– 27,8 %, soit 22 271 unités) pour ne représenter plus que 17,6 % de la demande.Avec 15 247 unités, soit 12 % du marché, l’électrique poursuit également sa forte poussée (+ 31,8 %), tandis que l’hybride essence rechargeable s’essouffle (10 659 unités, – 13,9 %). Principalement porté par Dacia, le GPL s’octroie quant à lui une part de marché mensuelle de 2,7 % avec 3 485 immatriculations (+ 8,9 %). En bas de tableau, l’hybride diesel (– 26,4 %) régresse, l’hybride rechargeable diesel progresse (+ 18,6 %), tandis que l’E85 monté d’origine stagne avec un volume modeste de 499 unités (+ 0 %).À LIRE. Marché automobile. Douzième mois consécutif de baisse en mai 2022 Sur les cinq premiers mois de l’année 2022, l’essence reste n°1 du marché avec 226 579 unités malgré sa régression (– 27,5 %),Suivent ensuite l’électrique (71 446 unités, + 38,4 %), l’hybride essence rechargeable (48 561 unités, – 7,8 %) et le GPL (16 985 unités, + 7,2 %).À fin mai, notons que Peugeot est le constructeur ayant immatriculé le plus de voitures à moteur essence (49 045 unités), diesel (31 455 unités) et hybride essence rechargeable (9 794 unités). De son côté, Renault écrase la concurrence sur les créneaux de l’hybride essence (32 847 unités) et de l’électrique (12 647 unités). En matière de GPL, c’est Dacia qui domine largement (14 735 unités).À LIRE. Tous les indicateurs du marché automobile français en mai 2022