Renault et les marques de Stellantis en difficulté

L’importance des ventes tactiques

Dacia s’installe au pied du podium

[Article mis à jour le 1/4/2022] Rien ne va plus pour le marché automobile français, secoué par la pénurie de semi-conducteurs, les hausses de prix des matières premières et les ruptures d’approvisionnement liées à la guerre en Ukraine ! Selon les données de NGC-Data®, les immatriculations de mars s’affichent encore en forte baisse avec 147 098 unités recensées, soit une chute de 19,5 % comparé aux 182 773 unités enregistrées sur l’ensemble du mois de mars 2021 Si les constructeurs n'arrivent pas à inverser la tendance de façon drastique, il se pourrait que 2022 s'affiche comme la troisième année consécutive de baisse du marché automobile français.À LIRE. Marché automobile. La chute des ventes se creuse en février 2022 En mars 2022, les marques françaises apparaissent particulièrement touchées, tandis que Dacia, Tesla et Kia sont les seules du top 10 à sortir du lot. En tête, Peugeot et Renault se tiennent dans un mouchoir de poche avec respectivement 21 600 et 20 876 immatriculations, soit – 33,6 % et – 30,5 %. En troisième position, Citroën s’affiche à – 27,8 % avec 13 845 unités écoulées.Derrière ce trio de tête, on retrouve Dacia (4avec 12 719 unités, + 31,4 %), Volkswagen (5avec 10 096 unités, – 10,4 %), Toyota (6avec 7 588 unités, – 20,2 %), Ford (7avec 6 093 unités, – 1,2 %) et Mercedes (8avec 4 891 unités, – 21,3 %).Au-delà du top 10, notons que plusieurs marques affichent une baisse supérieure à 20 %. C’est par exemple le cas d’Audi (11à – 22,2 %), de BMW (13à – 24 %), d'Opel (14à – 23,4 %), de Fiat (15à – 27,6 %), de Nissan (17à – 20 %), de Mini (19à – 31,4 %), de Suzuki (20à – 23,2 %) ou encore de Seat (21à – 50,3 %). A contrario, Hyundai, MG, Honda, Cupra ou Alpine font partie des rares à progresser avec des volumes certes plus faibles.À LIRE. Marché automobile. Les ventes par canal à fin février 2022 Par rapport aux chiffres arrêtés au 29 mars, que nous vous révélions en exclusivité le 31 mars, notons que les différences sont parfois importantes pour certains constructeurs adeptes de la pratique des ventes tactiques. Sur les deux derniers jours du mois de mars, Peugeot a ainsi immatriculé 3 612 voitures particulières, ce qui lui a permis de passer de – 44,7 % à – 33,6 %. Chez Renault , la différence atteint 3 022 unités pour passer de – 40,5 % à – 30,5 %, tandis qu’elle atteint 3 679 unités chez Citroën (de – 47 % à – 27,8 %) ou encore 2 520 unités pour Volkswagen (de – 32,8 % à – 10,4 %). À titre de comparaison, un constructeur comme Tesla a enregistré seulement 40 immatriculations en deux jours, ce qui n’a pas fondamentalement changé son pourcentage d’évolution (de + 6,3 % à + 7,1 %), mais le constructeur américain a tout de même rétrogradé d’une place face au delta de 578 unités enregistré par Mercedes.Si celle de Peugeot n’a pas bougé (14,7 %), celle de Renault a rétrogradé de 0,4 point à 14,2 %, tandis que Citroën a gagné 1,1 point à 9,4 % et Volkswagen a pris 0,7 point à 9,4 %. Mécaniquement, les constructeurs ayant moins recours aux ventes tactiques y perdent au change. Dacia a ainsi concédé 0,8 point pour finir le mois à 8,6 % de part de marché, tout en étant « sorti » du podium par Citroën.Mis à part Kia (8avec 11 236 unités, + 4 %) et Hyundai (9avec 11 170 unités, + 7,2 %),Avec – 28 %, le leader Peugeot (61 404 unités, soit une part de marché de 16,8 %) subit la plus lourde chute comparé à 2021, tandis que Renault (2avec 52 689 unités, – 22,1 %) et Citroën (3avec 36 420 unités, – 19,8 %) ne font guère mieux.Bien installé en quatrième position avec une part de marché de 8 % pour 29 082 immatriculations, Dacia s’affiche à – 5,2 %. Occupant les 5, 6et 7positions, Volkswagen (24 019 unités), Toyota (21 279 unités) et Ford (12 507 unités) sont en recul de 10,2 % à 20,3 %. Continuant sur une bonne dynamique avec une hausse 46,5 % au cours du premier trimestre 2022, Tesla (8 481 unités) se positionne en quatorzième place derrière les constructeurs premium allemands que sont Mercedes (10avec 12 278 unités, – 19 %), BMW (11avec 9 942 unités, – 18,9 %) et Audi (12avec 9 564 unités, – 17,1 %).