Dans une analyse diffusée mi-janvier 2021, le cabinet Inovev prévoit une année de transition pour le marché automobile européen, « avec une sortie lente et progressive de la situation connue en 2020. Ce qui induira a priori une reprise modérée des ventes ». Pour 2021, il anticipe un volume de 15 millions de véhicules immatriculés (VP + VUL) en Europe, soit un rebond de 9 % par rapport à l’an passé (13,85 millions en 2020).



Allemagne : + 9% (en 2021)

Le marché allemand, le plus important en Europe, a totalisé 3 185 399 immatriculations (VP+VUL) en 2020, soit une baisse de 18,6 % par rapport à 2019. Selon Inovev, il pourrait progresser de 9 % en 2021 et représenter 3 464 549 unités. La fédération des constructeurs automobiles (VDA) table pour sa part sur une progression de 8 % des immatriculations de voitures particulières neuves cette année, à 3,15 millions d’unités (2,917 VP en 2020). « Les ventes devraient s'améliorer lentement, mais les baisses de l'année 2020 ne seront pas compensées », avance la fédération, qui mise surtout sur une amélioration au second semestre.

France : + 8%

Le marché français des véhicules légers (VP + VUL) a atteint 2 052 501 unités l’an passé (– 23,8 %). Inovev table sur un volume de 2 211 085 immatriculations en 2021, soit une progression de 8 %. Dans ses dernières prévisions, le cabinet IHS Markit anticipe une hausse d’environ 10 % des immatriculations de voitures neuves en France cette année, soit un volume autour de 1,8 million. Lors de la présentation d'une étude, mi-décembre, l’Observatoire Cetelem et le cabinet C-Ways tablaient de leur côté sur une croissance de 19 % cette année, à environ 1,9 million d’unités, dans un scénario de croissance du PIB de 5 % en 2021.



Royaume-Uni : +10%

Il s’est immatriculé 1,923 million de véhicules légers (VP + VUL) au Royaume-Uni l’an passé (– 28,1 %), dont 1,630 million de voitures particulières neuves. Pour la première fois depuis plus de quarante ans, le marché britannique (VP) a enregistré un volume inférieur à celui du marché français en 2020. Selon Inovev, il pourrait totaliser 2,108 millions de véhicules (VP + VUL) en 2021, soit une croissance de 10 % par rapport à 2020.

Italie : + 8 %

Espagne : + 9 %

Le marché italien des véhicules légers (VP + VUL) a atteint 1 531 496 unités en 2020(– 27,2 %), dont 1,38 million de voitures particulières. En 2021, il pourrait afficher

Les immatriculations de véhicules légers (VP+VUL) en Espagne se sont établies

à 1 009 328 unités en 2020 (– 31,5 %), dont 851 000 voitures particulières. Inovev prévoit un marché automobile espagnol à 1 104 850 véhicules (VP + VUL), soit une progression d'environ 9 % par rapport à 2020. La fédération des concessionnaires espagnols (Faconauto) anticipe de son côté un marché des voitures neuves sous la barre du million d'unités en 2021 (851 211 en 2020). Concernant le marché des voitures d’occasion, elle avance une progression de 4 % en 2021, soit un volume supérieur aux deux millions d’immatriculations (1,811 million d’unités en 2020 ; – 13,8 %).