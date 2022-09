Le canal des ventes aux particuliers

Après une nouvelle baisse de 3,2 % en novembre , soit 121 995 unités, les immatriculations de voitures neuves n’augmentent plus que de 2,5 % au cumul des onze premiers mois de 2021 pour atteindre 1 500 885 unités. Par rapport à 2019, dernière véritable année de référence, il manque ainsi plus de 500 000 unités.En collaboration avec NGC-Data, L’argus fait le point sur les canaux de vente. Tous s’affichent dans le vert sur la période courant de janvier à novembre,À LIRE. Tous les indicateurs du marché automobile en novembre 2021 Sur les onze premiers mois de l’année 2021, le canal des particuliers représente 647 292 immatriculations, soit une baisse de 7,3 % par rapport à 2020. Sa part de marché atteint néanmoins 43,1 %. En hausse de 25,8 % au cumul à fin novembre, Dacia reste le solide leader de ce canal avec 93 324 immatriculations enregistrées, soit une part de marché de 14,4 %.Ses trois poursuivants directs : Renault (85 951 unités, – 22,6 %), Peugeot (83 520 unités, – 24,8 %) et Citroën (49 829 unités, – 26 %) dégringolent tous de façon spectaculaire sur ce créneau, contrairement à Toyota (48 524 unités, + 0,4 %) et Volkswagen (40 797 unités, + 6 %). Kia reste stable en septième position (24 062 unités, – 0,6 %) et Hyundai progresse juste derrière (20 975 unités, + 7,8 %). De son côté,Parmi les autres principaux acteurs, notons la perte de vitesse de Fiat, Opel, Mercedes, Nissan ou encore DS, avec des baisses comprises entre – 14,1 % et – 29,8 %.À fin novembre, les ventes aux entreprises et aux loueurs de longue durée affichent une progression plus faible qu’à fin octobre (+ 11,2 % sur onze mois contre 13,1 % sur dix mois) avec un volume de 416 243 unités écoulées, soit 27,7 % du marché. Sur ce créneau, Peugeot s’octroie une belle première place avec 108 311 immatriculations recensées (+ 8,3 %), soit une part de marché de 26 %, alors que Renault recule de 11 % avec 78 313 unités comptabilisées, soit une part de marché de 18,8 %.depuis Mercedes (+ 15,1 %) jusqu’à Hyundai (+ 126,4 %), en passant par Citroën, Volkswagen, Toyota, BMW, Audi et Skoda. Comparé à fin octobre, Ford (11, – 3,4 %) s’est fait exclure du top 10 par Hyundai. Au-delà du haut du classement, notons la belle percée de Mini (14, + 39,7 %), Tesla (15, + 100,1 %), Kia (17, + 38,6 %) ou encore Dacia (20, + 105,3 %).Sur le canal des véhicules de démonstration, qui représente 18 % du marché, les immatriculations progressent plus modestement : + 4,5 % sur onze mois et 270 803 unités totalisées.tandis que Renault régresse de 2,6 % à 37 602 unités tout en restant deuxième devant Citroën, Volkswagen et Toyota.Au sein du top 10, Ford (10à – 14,3 %) et Opel (6à – 29 %) sont les constructeurs qui marquent le plus le pas, tandis que Dacia et Audi, qui pointent respectivement aux 7et 9places, progressent de 33,6 % et 36,2 %.Le canal enregistrant la plus forte progression sur les onze premiers mois de 2021 concerne la vente aux loueurs de courte durée, qui comptabilise 151 745 unités à fin novembre (+ 28 %) pour obtenir une part de marché de 10,1 %.avec ses 23 819 immatriculations (+ 19,3 %).Plusieurs constructeurs du top 10 affichent une remontée spectaculaire par rapport à une année 2020 particulièrement dévastatrice pour la location de courte durée. C’est particulièrement le cas pour Volkswagen (+ 93,6 %) et Fiat (+ 63,4 %). Au-delà, notons également la forte remontée de Kia (+ 176,8 %), Hyundai (+ 108 %), Suzuki (+ 869,8 %), DS (+ 111,1 %) ou encore Jeep (+ 179 %), si l’on ne tient compte que des vingt premiers.