Treize mois de baisse consécutive pour la France et son marché automobile. C’est la bérézina, 2022 s’annonçant comme la pire année commerciale depuis un demi-siècle. Les ventes ont encore chuté de 14,2 % en juin 2022 avec 171 112 voitures neuves particulières vendues. Au cumul des six premiers mois de l'année, la courbe est ainsi restée dans le négatif de 16,3 %, à 772 046 unités écoulées. Découvrons avec notre partenaire NGC-Data®, quels canaux de vente ont le mieux résisté depuis janvier.

Le canal des ventes aux particuliers

Sur le marché français du neuf, les ventes auprès des particuliers sont de loin les plus résistantes avec des constructeurs qui continuent coûte que coûte de privilégier les livraisons à cette clientèle, source d’une bien meilleure rentabilité. Ainsi, sur le premier semestre 2022, il s’est immatriculé en B to C quelque 350 456 modèles. Un résultat en perte de vitesse de 9,8 %, certes, mais le canal résiste de 6,5 points de plus que la moyenne nationale. Il s’octroie d’ailleurs encore 45,4 % du marché. Conformément à son plan Renaulution, qui place la politique commerciale de valeur avant celle du volume, le groupe Renault s’est adjugé les deux premières places sur ce canal avec la marque au losange qui a progressé de 18,8 % à 59 233 modèles écoulés et 16,9 % de part de marché, et Dacia, qui a augmenté de 6,8 % à 53 628 ventes et 15,3 % de part de marché. Le poids de Peugeot a diminué 11,3 % sur le canal des particuliers avec 39 574 unités enregistrées, en recul de 26,5 %. Dans le top 10 des marques les plus sollicitées, Hyundai et Ford ont également signé une performance, à respectivement + 16,8 % et + 10,4 %.

Le canal des ventes aux sociétés et à la LLD

Autre canal rentable et qui souffre le moins : celui des ventes aux entreprises et de la location longue durée. Il s’est établi en retrait de 12,1 %, soit 219 099 mises à la route depuis janvier, et a représenté 28,4 % du marché. Peugeot reprend clairement le lead sur cette clientèle, lui qui a vendu 52 965 modèles (– 21,3 %) pour capter 24,2 % du total. Le Lion devance le Losange de 16 605 ventes, en repli de 25,4 %. Le poids de Renault est de 16,6 % sur le semestre. Le troisième meilleur vendeur n’est autre que Citroën, qui a immatriculé 20 794 voitures neuves sur ce canal, des ventes tombées à 15,8 % et une part de marché à 9,5 %.

Le canal des ventes à la LCD

La location courte durée accumule les plus mauvais résultats depuis le début de la crise sanitaire. Ce qui s’en ressent d'ailleurs dans la politique tarifaire des loueurs. Ce canal a enregistré 73 489 ventes, soit une chute libre estimée de 29,2 % par notre partenaire NGC-Data®. Son poids s’amenuise et ne représente plus que 9,5 % du marché.

Le canal des ventes de VD

Ce segment de clientèle, qui avait autrefois toute son importance, continue de s’assécher. Sur les six premiers mois de l’année, le canal tactique des véhicules de démonstration a dévissé de près de 29 % pour à peine dépasser les 122 660 immatriculations. Les ventes ne représentent désormais que 15,9 % du marché au premier semestre 2022. Peugeot a quand même gardé la main, quand Renault et Citroën le talonnent à environ 5 000 unités près.



