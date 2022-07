Le marché automobile français est totalement miné. La pandémie, la crise des semi-conducteurs et aujourd’hui le conflit en Ukraine ont encore eu raison de lui, semble-t-il, en ce début d’année 2022. Pourtant, les aspirations des constructeurs et des distributeurs étaient jusqu’alors tenaces, comptant sur un petit regain de l’activité. Or, selon NGC-Data®, les immatriculations de voitures neuves particulières ont chuté de 18,6 % en janvier, puis de 13 % en février. Et voici qu’en mars elles plongent de nouveau (– 19,5 %) pour atteindre 147 098 unités. Ce qui fait qu’au cumul des trois premiers mois les ventes ont logiquement dégringolé de 17,3 %, pointant à 365 382 exemplaires. Dans ce contexte morose, tous les canaux de vente sont en repli, mais avec un soupçon de mieux pour certains d’entre eux.

Le canal des ventes aux particuliers

De janvier à mars, les immatriculations réalisées auprès des particuliers ont baissé de 11,5 %, avec 169 501 unités vendues. Le canal s’éloigne encore un peu plus de sa représentation de 50 % pré-2016 pour s'octroyer au premier trimestre 46,4 % de part de marché. Alors que Peugeot a été relégué à la troisième place du classement après avoir chuté de 37,1 % (17 585 unités et 10,4 % de PDM), la marque Renault a été la reine des ventes aux particuliers en augmentant son business de 9,2 % sur un an, avec 26 571 modèles écoulés en trois mois. Dacia, deuxième, a accusé une petite régression de 2,2 %, affichant 24 713 unités et un poids de 14,6 %. Comme le Losange, d'autres marques du top 10 ont vu leur courbe se gonfler sur ce canal : Volkswagen (6e, 11 658, + 7,8 % et 6,9 % de PDM), Ford (7e, 6 982, + 3,1 % et 4,1 % de PDM), Hyundai (9e, 5 934, + 5,1 % et 3,5 % de PDM) et Tesla (10e, 6 072, + 40,8 % et 3,6 % de PDM).

Le canal des ventes aux entreprises et aux loueurs de longue durée

Deuxième canal de ventes en termes de volumes, celui des ventes réalisées aux entreprises et loueurs de longue durée a également fait mieux que la moyenne du marché en enregistrant un repli de 11,2 % à fin mars. Il s’est immatriculé au total 104 218 modèles en France au premier trimestre pour un poids établi à 28,5 %. Avec 27 293 mises à la route (– 21,1 %) et 26,2 % de représentation, Peugeot a cette fois été le leader incontesté. Renault, qui a dévissé de 25,8 % pour atteindre 15 901 ventes, s’est emparé de 15,3 % du canal. Les marques françaises, y compris Citroën, et la marque Toyota ont davantage souffert auprès de ces professionnels, tandis que les importées ont poussé les ventes, à l’image de Volkswagen et de ses 6 088 unités (+ 9,8 % et 5,8 % de PDM).

Le canal des ventes aux loueurs de courte durée

La LCD a comptabilisé 29 203 mises à la route, alors que le canal a reculé de 18,7 %. Les loueurs ont pesé pour près de 8 % des ventes. Citroën a trôné en pole position puisque la marque a vendu 6 806, soit une augmentation de 42,2 %, pour représenter 23,3 % du jeu.

Le canal des ventes de véhicules de démonstration

59 268, voici le nombre d’immatriculations qu’a enregistrées le canal des ventes de véhicules de démonstration et constructeurs selon NGC-Data®. La chute a été plus nette puisqu’elle a dépassé 35 % en un an pour s’établir à 16,2 % de part de marché. Un effet lié encore une fois aux nouvelles stratégies que mettent en place les groupes pour réduire leurs ventes tactiques. Même se repliant de 39 %, Peugeot est resté le constructeur à avoir engrangé le plus de ventes sur ce canal, avec 9 080 unités et 15,3 % de part de marché. Renault, lui, s’est contenté de 5 364 immatriculations après une chute de plus de 57 % (9,1 % de PDM).



