Le diesel bientôt rattrapé par l’hybride non rechargeable ?

L’essence résiste mieux que le diesel

Les ventes de voitures par énergie (août 2021)*

Clt Énergie Immatriculations Part de marché Evo 2020/2021 1 Essence 33 240 37,7 % -30,3 % 2 Diesel 16 004 18,2 % -48,4 % 3 Hybride essence 15 041 17,1 % 36,4 % 4 Électrique 9 912 11,3 % 77,3 % 5 Hybride rechargeable essence 7 054 8 % 36,9 % 6 GPL 4 061 4,6 % 207,2 % 7 Hybride diesel 2 053 2,3 % 26,4 % 8 Hybride rechargeable diesel 429 0,5 % 286,5 %

Total** 88 064

-15 %

Selon les données SIV du ministère de l’Intérieur analysées et traitées par NGC-Data ®, seulement 33 244 voitures sur les 88 064 immatriculées en août 2021 étaient équipées d’un moteur essence, soit une part de marché (PDM) de 37,7 %. Ce chiffre estet même de 57,5 % par rapport à août 2019.Le diesel suit la même trajectoire avec 16 004 unités en août, soit une PDM tombée à 18,2 % après une chute plus forte de 48,4 % par rapport au même mois de 2020 et de 59,8 % comparé à 2019. Au cumul des huit premiers mois de l’année 2021, l’essence représente 41,8 % du marché français avec 471 287 immatriculations, tandis que le diesel est à 22,4 % avec 252 909 unités.À LIRE. Marché auto. Les ventes de voitures neuves chutent de 15 % en août 2021 Le diesel pourrait donc bientôt rétrograder en 3position des énergies les plus demandées, puisque les voitures à moteur hybride non rechargeable essence représentent 15 041 immatriculations en août 2021, soit 17,1 % du marché après une augmentation de 36,4 % par rapport à 2020 et de 129,8 % comparé à 2019. Même tendance pour les voitures électriques (+ 77,3 % par rapport à août 2020 et + 129,8 % comparé à 2019), qui s’octroient 11,3 % du marché en août 2021 avec 9 912 unités.L’hybride rechargeable essence (7 054 unités en août 2021, 8 % de PDM), l’hybride non rechargeable diesel (2 053 unités, 2,3 % de PDM) et l’hybride rechargeable diesel (429 unités, 0,5 % de PDM)avec des volumes moindres. À noter que le GPL (4 061 unités, 4,6 % de PDM) progresse également fortement de 207,2 % par rapport à août 2020 et de 5 540,3 % par rapport à août 2019, principalement grâce au succès de la gamme Dacia.À LIRE. Voiture essence. Le top 10 des constructeurs en France Au cumul des huit premiers mois de 2021,soit une PDM de 41,8 %, malgré des volumes en baisse de 45,4 % par rapport à la même période de 2019. En deuxième position, le diesel affiche 252 909 unités au cumul, soit 22,4 % de PDM, soit une baisse de 49,2 % par rapport à 2019. Sur la troisième marche du podium, l’hybride non rechargeable essence (168 516 unités, 15 % de PDM), a progressé de 174,2 % comparé à 2019. L’électrique (89 947 unités, 8 % de PDM) est également en progression de 243,6 % comparé à 2019, tandis que l’hybride rechargeable essence (86 060 unités, 7,6 % de PDM) suit une ascension encore plus fulgurante avec + 753,1 % par rapport à 2019. Dans des volumes moindres, le GPL, l’hybride non rechargeable diesel et l’hybride rechargeable diesel voient également leur demande progresser fortement. À noter qu’en additionnant les volumes d’immatriculations des voitures électriques et hybrides (rechargeable ou non, essence et diesel inclus), leur part de marché cumulée atteint les 39,2 % en août 2021 et les 33 % au cumul entre janvier et août.*Données SIV du ministère de l’Intérieur analysées et traitées par NGC-Data ®.**Total incluant les immatriculations des autres énergies aux volumes restreints.