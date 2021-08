Au cours du premier trimestre de 2021, selon les données de l’ACEA, les motorisations hybrides ont représenté 18,4 % des ventes totales de voitures particulières dans l’Union Européenne, soit une part de marché presque multipliée par deux en un an. À fin mars, il s’est immatriculé 469 784 voitures hybrides (HEV) dans le Vieux Continent (232 985 l’an passé sur la même période), soit une progression de 101,6 %. Les hybrides rechargeables (PHEV) ne sont pas en reste non plus en 2021 : + 175 %, à 208 389 unités. Ces modèles représentent une part de 8,2 % du marché européen. En volume, l’Allemagne est de loin le pays qui immatricule le plus de PHEV, devant la France et la Suède. L’Italie est l’un des principaux pays où ces motorisations ont le plus progressé.

Forte poussée des électriques en Allemagne

Les modèles 100 % électriques (BEV), dont les immatriculations affichent une progression de 59,1 % (146 185 unités), pèsent 5,7 % du marché automobile. La croissance de ces voitures a été particulièrement importante en Allemagne, en Italie et en Autriche au cours des trois premiers mois de l’année tandis que la demande a reculé en Espagne. Au total, en cumulé, les voitures dotées d’un moteur à “énergies alternatives” (HEV+PHEV+BEV) ont représenté presque un tiers du marché automobile européen (32,3 %).

La part de l'essence perd 10,1 points en un an

C’est plus que le diesel dont les immatriculations accusent un repli de 20,1 % à fin mars 2021, à 593 559 unités, soit une part de 23,2 % du marché automobile (29,9 % il y a un an). La chute est encore plus brutale pour les voitures à essence (1,078 million d’unités ; – 16,9 %), dont la part est passée de 52,3 % l’an passé à 42,2 % à fin mars 2021, soit une perte de 10,1 points. À l'exception de la France (+ 8,3 %) et de la Suède (+ 26,7 %), les immatriculations de voitures à essence ont chuté dans tous les grands marchés européens. Les moteurs thermiques représentent encore une part de 65,4 % du marché automobile dans l’Union Européenne.

L’Italie, le roi du GPL et du GNV

Enfin, les ventes de voitures fonctionnant au GPL ont presque doublé (+ 92,7 %) pour atteindre 46 037 unités, grâce à des hausses spectaculaires en France (+ 1 748,6 %), le deuxième marché de l'UE, et en Italie (+ 23,9 %). Ces deux pays ont représenté plus de la moitié des ventes totales de GPL en Europe. La demande de véhicules fonctionnant au gaz naturel a diminué de 10,1 %, pour atteindre 14 300 unités au cours du premier trimestre, malgré une augmentation de 24,5 % en Italie, le plus grand marché en Europe.