Bonne nouvelle ou effet placebo ? Selon les chiffres de l’ACEA, avec 1 387 924 ventes de voitures particulières neuves enregistrées sur le mois de mars 2021, le marché de l’automobile européen (Union européenne + EFTA + UK) a enfin retrouvé quelques couleurs. Il a ainsi enregistré un bond spectaculaire de 62,7 % par rapport au même mois en 2020, premier alors à traduire les effets de la crise sanitaire mondiale. Les volumes y étaient de 853 077 unités, après une chute de 52 % des ventes. Cependant les volumes d’avant-crise, soit en mars 2019, n’ont pas été rattrapés puisqu’on y enregistrait 1 770 849 immatriculations, déjà en recul de 3,6 %.

Le marché auto européen 2021 moins en forme qu'en 2019

Au cumul des trois premiers mois de l’année 2021, le schéma se répète forcément : l’Europe a totalisé 3 080 751 mises à la route après avoir légèrement progressé de 0,9 % sur un an (3 054 703 au premier trimestre 2020). Le marché avait alors perdu plus d’un million d’unités en cours de route, les ventes de voitures particulières neuves s'affichant à 4 146 152 unités écoulées sur la même période en 2019, en repli de 3,2 %. Dans les principaux marchés automobiles européens, ce sont l’Italie et la France qui s’en sont le mieux sorties, en progressant respectivement de près de 29 et 21 %. L'Espagne et le Royaume-Uni ont quant à eux accusé le coup.

Top 5 des marchés automobiles européens (3 mois 2021)

Allemagne : 656 452 immatriculations, – 6,4 % Italie : 446 978 immatriculations, + 28,7 % France : 441 791 immatriculations, + 21,1 % Royaume-Uni : 425 525 immatriculations, – 12 % Espagne : 186 061 immatriculations, – 14,9 %

Stellantis a brillé au premier trimestre 2021

Du côté des constructeurs automobiles, le premier trimestre 2021 a également révélé quelques disparités. Par exemple, le groupe Stellantis (fusion entre PSA et FCA) a vu ses ventes de voitures grimper de 7,4 % pour atteindre 669 676 modèles écoulés. Les deux plus importantes marques en termes de volumes – Peugeot et Opel/Vauxhall – ont respectivement livré 215 470 (+ 15,7 %) et 132 862 véhicules (– 1,1 %). À noter que Jeep a fait une remontée spectaculaire de 33,1 % (35 030 unités). Et la marque qui a tiré le groupe vers le bas a été DS, avec une dégringolade de 24,4 %.



Pour Volkswagen, la tendance a été négative en signant un recul commercial de 3,8 % à 771 865 livraisons. Seul Porsche s’est glissé dans le vert (18 296 unités, + 13,5 %), quand la marque principale VW est tombée de 6,1 %, à 331 355 voitures. Le groupe Renault n’a pas fait sensation non plus puisqu’il a tout juste dépassé les 260 200 ventes de janvier à mars 2021 après avoir chuté de 3 %. De son côté, BMW Group a enregistré une hausse de 4,4 % (226 567 ex.), tandis que Hyundai est resté stable (221 860 ex.) et que Toyota a remonté ses chiffres de 5,2 % (194 815 ex.).

Top 5 des groupes automobiles en Europe (3 mois 2021)

Volkswagen : 771 865 immatriculations, – 3,8 % Stellantis : 669 676 immatriculations, + 7,4 % Renault : 260 219 immatriculations, – 3 % BMW : 226 567 immatriculations, + 4,4 % Hyundai : 221 860 immatriculations, – 0,1 %

Top 5 des marques les plus vendues en Europe (3 mois 2021)