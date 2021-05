Les chiffres du marché automobile chinois, le premier au monde, sont étourdissants. Les effets de la pandémie de coronavirus semblent oubliés dans l’empire du Milieu. Selon les données fournies par l’Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM), 6,48 millions de véhicules ont été vendus au cours du premier trimestre 2021, dont 5,08 millions de voitures et 1,41 million de camions et d’utilitaires.

Cela représente un bond spectaculaire de 75,6 % par rapport à la même période de 2020. Mais ces chiffres ne signifient rien puisque le marché s’était alors effondré plus tôt qu’en Europe à cause des mesures de confinement bien plus strictes que sous nos latitudes. Toutefois, ce rebond se révèle d’autant plus impressionnant par rapport à 2019, puisque au cours des trois premiers mois 2021 les ventes de véhicules ont progressé de 1,8 % par rapport à cette dernière année de référence.



5,5 millions de véhicules électriques et hybrides

À noter que la production des usines automobiles chinoises a atteint dans le même temps 6,35 millions d’unités, dont 4,95 millions de voitures, soit + 81,7 % par rapport à 2020 et + 0,3 % par rapport à 2019. En parallèle, les exportations ont représenté 132 000 véhicules sur le seul mois de mars. Les marques domestiques, qui assemblent majoritairement des voitures sous licence, dominent largement le marché chinois, notamment via des joint-ventures avec des constructeurs européens et américains. Le top 5 est constitué de FAW-VW, SAIC-GM, Changan Auto, SAIC-VW et SGMW.

Avec de tels chiffres, le parc roulant chinois atteint désormais 378 millions d’unités, dont 287 millions d’automobiles, selon les chiffres fournis par le ministère de la Sécurité publique. Le parc excède le million d’unités dans un total de 72 villes chinoises, tandis que le parc automobile dépasse les 6 millions d'unités rien qu’à Pékin ! À noter que le nombre de modèles électriques et hybrides progresse également très vite avec un total de 5,5 millions d’exemplaires enregistrés à fin mars 2021, dont 81,5 % de modèles 100 % électriques. Au premier trimestre, 466 000 nouvelles immatriculations ont été recensées, soit une envolée de 295,2 % par rapport à 2020 et une hausse de 86,8 % par rapport à 2019.