Système de confort par excellence, la climatisation automobile, un temps réservée aux modèles haut de gamme, s’est popularisée à une vitesse incroyable. Ainsi, selon Valeo Service, alors que 15 % seulement des véhicules neufs en étaient équipés en 1995, ce chiffre atteignait 9 véhicules sur 10 en 2010… Quelque 10 années plus tard, la climatisation est devenue un équipement de série auquel même les véhicules sans permis ont droit. De fait, à taux d’équipement exceptionnel, après-vente exceptionnelle. D’après Michaël Rhé, directeur général de Nissens France : « Si 2020 nous a montré que les activités traditionnelles matures et les produits de grandes ventes étaient plutôt en repli, la climatisation, elle, non ! D’autant que la fin du confinement s’est faite à une période propice pour l’activité climatisation, ce qui a dynamisé et fait progresser le marché. Aujourd’hui, l’activité se maintient et poursuit sa progression. Et même si le début du printemps 2021 n’a pas été favorable, nous pouvons compter sur des départs en vacances qui vont massivement se faire en France cette année ».

Formation-information-anticipation

Un potentiel de croissance d’autant plus évident pour les professionnels du secteur que la climatisation, contrairement à d’autres pièces de rechange (comme les bougies par exemple), est toujours présente dans les véhicules hybrides et électriques , non seulement pour le confort, mais également pour garantir le refroidissement des batteries. Déjà, avant la pandémie, les réseaux de distribution indépendante et d’après-vente constructeurs, progressaient donc sur cette catégorie de produits. Pour Nissens France,. Et la pandémie n’a rien changé à l’affaire.

Moralité : la climatisation est une activité qui se pérennise et sur laquelle les réseaux d’après-vente, quels qu’ils soient, ont tout intérêt à se pencher. D’autant qu’ils sont de plus en plus nombreux à maîtriser le triptyque « formation-information-anticipation ».

En véritable porte-drapeau de la climatisation, Valeo Service a d’ailleurs fait de l’accompagnement « informatif » des professionnels, l’un de ses principaux atouts. Et Éric Schuler, président de Valeo Service, d’expliquer : « Valeo a développé la plateforme digitale et connectée Valeo Tech@ssist, laquelle permet d’accéder à une information technique liée spécifiquement à une référence produit. Cela fait gagner en efficacité et limite tout risque d’erreur. Toute l’information technique de Valeo, constituée de bulletins techniques, d’instructions et de vidéos de montage, y est disponible pour une consultation immédiate. D’autre part, la densité d’activité de l’assistance téléphonique de Valeo dédiée aux professionnels de la rechange et de la réparation témoigne aussi de cette proximité avec le terrain : 30 000 appels par an sont reçus et traités en France, 6 jours sur 7. L’aide apportée porte sur le choix de la bonne référence, le diagnostic et le montage ».

Une offre de pièces de rechange qui se développe

Ensuite, tout l’enjeu pour un distributeur, est de savoir anticiper. Car le charme – et le principal écueil – de la climatisation, c’est qu’elle répond encore, à une impérative notion de saisonnalité. Pour Michaël Rhé : « En réalité, il faut que la température dépasse les 30° pour que les demandes d’intervention sur la climatisation s’intensifient. Donc la technique consiste à gonfler et structurer les stocks pour faire face à des saisons qui peuvent durer de 4 semaines à 3 mois. D’un distributeur ou d’un acteur à l’autre, le phénomène d’anticipation peut être différent car il faut avoir la capacité à investir dans du stock. C’est une prise de risque mais compte tenu des délais de production des pièces de la boucle de climatisation, s’il n’y a pas d’anticipation, la possibilité de rater la saison est forte ».

Seule exception à cette règle de saisonnalité : le condenseur, qui, situé sur la face avant des véhicules, est une pièce de choc soumise aux aléas de la route plus qu’à la température extérieure. « Notons également, poursuit Michaël Rhé, que le taux d’équipement de VN en climatisation régulée progresse au même rythme que les surfaces vitrées. Or, ce type de climatisation tourne davantage car, même l’hiver, dès lors que le soleil tape, il peut vite faire chaud dans un habitacle ». Enfin, dernier levier propice au développement du marché de la climatisation en après-vente : son prix. Aujourd’hui, les tarifs de recharge sont forfaitisés et les pièces, d’ordinaire coûteuses, profitent des économies d’échelle dues au taux d’équipement massif en première monte. Sans compter que les offres en pièces de rechange ont, ces dernières années, considérablement évolué. Ainsi, par exemple, entre les pièces de qualité d’origine, les adaptables ou les remanufacturées, les prix des compresseurs ont baissé de quelque 30 %. Un point de détail qui n’a pas échappé aux automobilistes, moins réticents, désormais, à effectuer ce genre d’intervention sur leurs véhicules.