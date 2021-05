Volume Part (%) Variation en % Total général 484 199 100 – 3,7 – 1 an 35 325 7,4 – 38,4 1 à 2 ans 33 266 6,8 – 0,7 2 à 5 ans 99 879 20,5 + 2,4 5 à 10 ans 59 326 12,3 – 0,5 10 ans et plus 256 403 53 + 0,5

Le VO récent a perdu 4 points de part en un an !

1 Renault Captur 2 028 unités – 25 % 2 Renault Clio V 1 725 +18,6 % 3 Peugeot 208 II 1 697 +110,8 % 4 Peugeot 2008 II 1 594 +3607 % 5 Dacia Duster 2 1 421 – 23,8 % 6 Citroën C3 III 1 067 – 37,9 % 7 Peugeot 3008 II 1 027 – 46,8 % 8 Peugeot 308 II 947 – 46 % 9 Dacia Sandero 921 – 43,4 % 10 Fiat 500 832 – 43,1 %

Le marché de l’occasion français a démarré l’exercice 2021 sur une baisse de 3,7 %, totalisant 484 199 immatriculations. Mais, contrairement aux apparences, celui-ci reste solide. D’une part, ce premier mois comptait deux jours ouvrés de moins qu’en janvier 2020 et, d’autre part, ce dernier avait démarré l’année précédente en trombe, cumulant un volume record pour un mois de janvier (503 636 unités, +12,7 %). Ainsi, si l’on regarde en arrière (depuis 2008), on constate queAutre indicateur parlant :(contre 3,5 VO pour 1 VN en 2020). Jamais l’écart n’avait été aussi important au cours des dix dernières années entre les deux marchés. « Dans ce contexte de crise sanitaire et économique, les Français sont nombreux à anticiper une baisse de leur pouvoir d’achat. La tendance à épargner et à surveiller les dépenses s’est vérifiée en 2020, et l’achat de voitures anciennes avec une forte décote répond bien à cette tendance comportementale », analyse le cabinet AAA Data.Comme au second semestre 2020, le marché de l’occasion reste principalement soutenu par les voitures immatriculées il y a dix ans ou plus, en légère hausse de 0,5 % et qui pèse surtout 53 % des immatriculations.. Si la tranche des produits de 1à 2 ans a plutôt bien résisté (– 0,7 %), la chute s’est en revanche révélée brutale pour le segment des voitures âgées de moins de 1 an (– 38,4 %). Celui-ci n’a représenté qu’une part de 7,4 % du marché de l’occasion, alors qu’il culminait à 11,4 % en janvier 2020 (4 points de perdus en un an !). Sur ce segment, le top 3 des modèles se compose du Renault Captur , de la Renault Clio V et de la Peugeot 208 II (voir tableau ci-dessous).Les immatriculations de voitures d’occasion ont reculé pour les trois marques françaises sur ce premier mois (tous segments confondus) : Renault affiche – 8,3 %, Peugeot – 4,9 % et Citroën – 8,1 %. Opel a accusé la baisse la plus importante (– 12,6 %), tandis que les marques Porsche (+ 33,9 %), Land Rover (+ 16,3 %), Mini (+ 10,2 %) et Audi (+ 9,5 %) ont enregistré les hausses les plus significatives.