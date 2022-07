En volume, le marché de l’occasion a réalisé un mois de mars plutôt solide. En effet, selon les données du cabinet NGC-Data®, il s’est immatriculé 511 122 voitures de seconde main sur ce troisième mois, contre seulement 437 331 unités en janvier 2022 ou 444 862 en février 2022. Il est donc repassé au-dessus de la barre des 500 000 voitures sur un mois, ce qui ne lui était pas arrivé depuis octobre 2021. En revanche, la comparaison est peu flatteuse par rapport à mars 2021. En effet, il s’était immatriculé près de 600 000 occasions lors du troisième mois l’an passé (508 130 unités en mars 2019 et 527 526 en 2018). L’écart entre l’occasion et le neuf se maintient puisqu’il s’est immatriculé 3,5 VO pour 1 VN en France sur ce mois.



Les VO âgées de moins de 2 ans à seulement 12 % du marché

Tous les segments ont accusé une baisse à deux chiffres. Comme les mois précédents, ce sont les marchés des voitures immatriculées il y a moins de deux ans qui ont le plus souffert : – 24,2 % pour le moins de 1 an et – 44,8 % pour la tranche 1-2 ans. À eux deux, ils ont représenté 12 % du marché de l’occasion. Le segment des VO de 2-4 ans a reculé de 14% et celui des 4-5 ans de 15,4%. Les autos âgées de 5 ans et plus ont pesé une part de 65,6 % des immatriculations en mars. À lui seul, le segment des produits de 8 ans et plus a accaparé 53 % du marché.

Un retard déjà considérable par rapport à 2021

Sur l’ensemble du premier trimestre 2022, le marché de l’occasion est en repli de 12,2 % par rapport à la même période de l’an passé, totalisant 1 393 528 unités. Compte tenu du manque de voitures d’occasion récentes dans les réseaux de distribution et chez les marchands, il peut difficilement tenir le rythme par rapport à 2021 (1,57 million l’an passé). Le marché de 2022 est également en retrait par rapport aux exercices précédents (1 411 908 unités en 2019, 1 402 342 en 2018 ou encore 1 445 783 en 2017). Depuis janvier, tous les segments du marché de la seconde main affichent des volumes en baisse. C’est particulièrement le cas pour la tranche des 1-2 ans (– 41,7%) et celle des VO âgés de moins de 1 an (– 23,3%). Le segment des 2-4 ans résiste mieux (– 8,9%). Sur ce premier trimestre, 66,4 % des voitures d’occasion immatriculées en France sont âgées de 5 ans et plus.



