Le dynamisme des moins de un an

Deux mois d’inactivité presque totale ont eu raison des chiffres record que le marché de l’occasion enregistrait en 2019. Ce sont 2 366 456 véhicules qui ont été vendus au cours des 6 premiers mois de l’année, soit 493 642 de moins qu’au premier semestre 2019 (-17,3%).Quasiment toutes les marques et modèles affichent donc des résultats en recul ; cependant, quelques points sont à noter, comme la grande résilience de Dacia, par exemple : parmi les marques de grande diffusion,, avec -5,6% et seulement 3444 transactions manquantes par rapport à la même période l’an dernier.Le top 10 par marque n’a guère évolué eu égard à l’an passé, maisà ses concurrents généralistes. Les trois marques ont concentré 11,9% des ventes semestrielles, contre 11,5% voilà un an.Le classement par tranche d’âge révèle pour sa part une tendance observée depuis plusieurs années désormais :. Avec une part de marché de 10,8%, les VO très récents ont franchi la barre symbolique des 10%. Le progrès de leurs immatriculations est de 0,8 point sur un an,. Et en dépit du confinement, plusieurs modèles de moins d’un an ont vu leurs ventes progresser : le Renault Captur (+16,1%), le Dacia Duster 2 (+2,7%), la Renault Twingo (+24,8%) ou encore le Renault Kadjar (+4,5%).Le mois de juin isolé a vu les transactions de VO progresser de 29,1%, avec 596 118 ventes enregistrées., le précédent record datant de juillet 2019 !A lire : marché de l'occasion : une chute de 33,6% en mai 2020 A lire aussi : les principaux marchands de véhicules d'occasion en France en 2020