Les véhicules commerciaux ont accusé une chute des immatriculations de 19,4 % en Europe (Royaume-Uni, Suisse, Norvège et Islande inclus), totalisant 2 125 736 unités. Le déficit s’élève à près de 512 000 véhicules par rapport à l’exercice 2019. Il est à noter que la baisse a été plutôt contenue en décembre : – 4 %, à 208 939 immatriculations.

La France, premier marché en Europe pour les véhicules utilitaires

Le marché des véhicules utilitaires légers (– 3,5 t) a accusé une baisse de 18 % en 2020, à 1 793 353 unités (– 5 % en décembre). Celui-ci a représenté 84 % des immatriculations des véhicules commerciaux en Europe. Avec 401 154 unités (– 16,1 %), la France reste de très loin le marché numéro 1 en Europe, devant le Royaume-Uni (292 657 ; – 20 %), l’Allemagne (267 832 ; – 12,2 %) et l’Italie (159 709 ; – 15 %). Le marché danois est celui qui a le mieux résisté, accusant une baisse de 6 % des immatriculations, tandis que la chute la plus élevée a été observée juste en face, en Suède (– 42,4 %).



À LIRE. Le marché français des véhicules utilitaires légers à – 16,1 % en 2020

Le segment des véhicules de plus de 3,5 tonnes a cumulé 296 588 immatriculations en 2020, accusant une baisse de 26,6 %. Les chutes ont été légèrement inférieures à la moyenne européenne en France (– 24,1 %), en Allemagne (– 24 %) et en Espagne (– 21,7 %). Parmi les principaux marchés, l’Italie a bien résisté (– 14 %). À l’inverse, le Royaume-Uni a souffert (– 33,6 %). En décembre, celui-ci est cependant parvenu à enrayer la spirale négative, concluant l’exercice sur une hausse de 2,2 %, à 25 609 unités.

Embellie de fin d’année pour le marché des camions

Le marché des camions de 16 t et plus a conclu l’année 2020 sur une chute de 28,3 % des immatriculations, à 233 232 unités, soit une perte de 92 000 véhicules par rapport à 2019. Elles ont fléchi de 26 % en Allemagne, 25,8 % en France, 22,1 % en Espagne et de 28 % en Pologne. Cependant, une amélioration a été observée en novembre (+ 2,6 %) et en décembre (+ 7,2 %). Des progressions importantes ont été enregistrées en Pologne (+ 48,4 %), en Allemagne (+ 27,4 %), et plus contenues en Espagne (+ 8,3 %) et en France (+ 2,6 %) sur le dernier mois.



À LIRE. Le marché français du camion à – 25,2 % en 2020