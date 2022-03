Le phénomène était prévisible. En avril et en mai 2019, les immatriculations de véhicules industriels neufs de plus de 5 t ont été boostées, respectivement de 17,5 % et 36,7 %, en raison de l’entrée en vigueur, le 15 juin 2019, de la nouvelle réglementation 1C sur le chronotachygraphe des véhicules de plus de 3,5 t et de transport en commun de plus de neuf personnes, appareil qui enregistre la nature des temps de travail des conducteurs et les vitesses du véhicule (le « mouchard » dans le jargon des routiers).

Un "mouchard" plus sûr

Depuis cette date, tout camion neuf immatriculé doit être équipé d’un chronotachygraphe de deuxième génération, dit « intelligent », plus sûr au regard des fraudes, plus performant que l’ancien, plus cher aussi. La plupart des véhicules récemment commandés en sont équipés, mais de nombreux autres, non encore immatriculés (W garage) ou en phase de travaux chez un carrossier, sont sortis d’usine avec l’ancien chronotachygraphe. Il a donc fallu les immatriculer administrativement. D’où ce boom des chiffres le mois dernier, devenu bien sûr le mois de mai le plus prolifique de tous les temps en France, avec 5 972 VN. D’où aussi la dérogation obtenue par les constructeurs le 24 mai dernier : un certificat d’immatriculation provisoire en WW, délivré aux véhicules dont la demande d’immatriculation aura été déposée avant le 15 juin 2019, pour la durée des travaux. Ces véhicules pourront être livrés avec un chronotachygraphe d’ancienne génération. Le nombre de camions concernés est estimé à 6 000.

Record d'immatriculations

Cette hausse spectaculaire des immatriculations, qui n’est pas sans rappeler celles de décembre 2005 et d’avril 2006 (introduction en deux temps du chronotachygraphe numérique, en lieu et place du bon vieux « mouchard » avec ses disques papier) n’a pas touché toutes les marques avec la même ampleur, un simple coup d’œil à notre tableau ci-dessous permet de les distinguer. Ainsi, MAN a battu son record d’immatriculations coup sur coup, en avril puis en mai, en plus de 5 t et en porteurs. Chez Scania, qui, sans nier le phénomène d’anticipation, justifie aussi ses hausses par la fin de problèmes de production, a lui aussi établi deux records successifs en porteurs, ainsi qu’un record en tracteurs en mai.

D’une manière globale et au cumul de l’année, la croissance de chacune des deux catégories est passée d’un taux à un chiffre fin avril à un taux à deux chiffres fin mai. Le niveau atteint par le marché actuellement est très, très haut : 57 426 immatriculations de véhicules industriels de plus de 5 t sur douze mois glissants, à moins de 500 unités du record absolu en une année pleine, celle de 2000, avec 57 918 cartes grises VN.