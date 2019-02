Pour le cinquième mois consécutif, le marché automobile européen s’est contracté (30 pays). Au total,et une perte de près de 60 000 unités par rapport au même mois de l’an passé. Le recul a été cependant moins prononcé que lors des quatre derniers mois de l’exercice 2018 (-8,7% en décembre et -7,4% en novembre). Surtout, l’ACEA rapporte que ces 1,22 million de véhicules représentent(après 2018).Premier groupe automobile en Europe, Volkswagen a accusé une baisse de 6,4% de ses immatriculations, à 296 693 unités. A l’exception de Seat (+6,5%), toutes les autres marques ont reculé. Malgré la croissance de DS (+13,5%) et Citroën (+2,8%),, à 206 521 unités. Elles ont reculé respectivement de 2,2% et 6,4% pour Peugeot et Opel-Vauxhall.La baisse a été moindregrâce à la belle dynamique de Dacia (+12,5%). La marque au losange a en revanche subi un net recul de ses immatriculations : -8,3%. Autres marques en difficulté sur ce premier mois, Ford (-6%), Toyota (-6,4%), Fiat (-19,6%), Nissan (-24,7%).En janvier 2019, vingt-trois des trente pays européens analysés ont enregistré un repli des immatriculations. Celles-ci ont baissé de 1,4% en Allemagne, le premier marché automobile européen, de 1,6% au Royaume-Uni, de 1,1% en France, de 7,5% en Italie ou encore de 8% en Espagne.-Retrouvez les immatriculations VPN par groupe en Europe en janvier 2019 en cliquant sur le lien ci-dessous