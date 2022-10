Top 5 des marchés automobiles en Europe (mai 2022)

Allemagne : 207 199 unités (– 10,2 %) France : 126 809 unités (– 10,1 %) Royaume-Uni : 124 394 unités (– 20,6 %) Italie : 121 299 unités (– 15,1 %) Espagne : 84 977 unités (– 10,9 %)

Les groupes VW et Stellantis plongent

Top 5 des groupes automobiles en Europe (mai 2022)

Volkswagen : 202 892 unités (– 19,6 %) Stellantis : 170 408 unités (– 14,6 %) Hyundai-Kia : 78 167 unités (+ 9,8 %) Renault : 76 358 unités (– 10,3 %) Toyota : 57 497 unités (+ 5,1 %)

Selon les chiffres publiés par l’ACEA, le marché automobile européen est resté dans le rouge en mai, poursuivant la tendance baissière affichée depuis le début de l’année. En cumulant les chiffres des pays de l’Union européenne et ceux du Royaume-Uni, de la Suisse, de la Norvège et de l’Islande, 948 149 voitures ont été immatriculées en mai 2022, soit une chute de 12,5 %.Parmi les principaux marchés du Vieux Continent,avec une tendance baissière comprise entre – 10 % et – 11 %, tandis que le Royaume-Uni (– 20,6 % à 124 394 unités) et l’Italie (– 15,1 % à 121 299 unités) ont chuté plus fortement. De janvier à mai 2022, 4 531 598 immatriculations ont été enregistrées, soit un recul de 12,9 %. Il manque déjà 672 372 voitures par rapport à 2021.À LIRE. Une voiture sur dix vendue en Europe est électrique en 2022 Parmi les têtes d’affiche européennes, c’est le groupe Volkswagen, toujours n° 1, qui affiche la plus forte baisse mensuelle avec – 19,6 %, soit 202 892 immatriculations en mai 2022. Au sein du groupe allemand, c’est Skoda qui souffre le plus avec – 31,1 % (36 643 unités). Stellantis , deuxième groupe automobile d’Europe, est également à la peine avec 170 408 immatriculations enregistrées (–14,6 %). En son sein, Citroën fait figure de lanterne rouge avec 29 544 voitures cumulées (– 25,9 %). Fort de 78 167 immatriculations (+ 9,8 %), le groupe Hyundai-Kia est quant à lui devant les groupes Renault (76 358 unités, soit – 10,3 %) et Toyota (57 497 unités, + 5,1 %). En fond de classement, notons également le mois difficile vécu par Volvo (– 21,5 % avec 14 955 unités), Mazda (– 41,3 % avec 6 945 unités) et Jaguar Land Rover (– 31,8 % avec 4 574 unités).Au cumul sur cinq mois,– 1,6 point, soit 24,8 % pour VW, – 2,7 points soit 20,6 % pour Stellantis. Au contraire, le groupe Hyundai est l’un des rares à s’afficher en forme (+ 12,7 % avec 359 433 unités), ce qui lui permet de gagner 2,3 points et de concentrer 9,7 % du marché. Toutefois, le Losange reste, de peu, le troisième constructeur du continent avec 366 027 unités comptabilisées (– 10,5 %), soit 9,8 % de part de marché (+ 0,3 point). En cinquième position, Toyota (269 408 unités, + 0,7 %) gagne également 1 point avec 7,2 % du marché.