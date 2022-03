Après un repli de 16,1 % en 2020, le marché français des VUL a débuté 2021 par un joli rebond de ses immatriculations à hauteur de 7,1 %, avec 34 841 unités écoulées sur le premier mois. C’est bien mieux que le marché des VP, qui accuse un repli de 5,8 % sur la même période. Cette belle performance est à mettre au crédit de quelques constructeurs, qui ont particulièrement tiré le marché des VUL vers le haut.

Avec 11 817 immatriculations, Renault enregistre ainsi un redressement spectaculaire de 27,8 % lui permettant d'obtenir une part de marché de 33,9 %, contre « seulement » 30,1 % sur l’ensemble de l’année 2020. En deuxième position, Peugeot bénéficie d’une croissance plus contenue de 3 % avec 6 493 unités, tandis que Ford et Citroën, respectivement 3e et 4e, connaissent des replis respectifs de 7,9 % et 2,2 %. Au sein du top 10, alors que Volkswagen (7e) dégringole de 13,3 %, Fiat (5e) et Mercedes-Benz (6e) progressent de 13,3 % et 7,3 %.





Renault occupe les trois places du podium

Si Renault affiche une forme olympique en ce début 2021, c’est parce que ses immatriculations de Trafic (+ 59 %), Master (+ 10,4 %) et Kangoo (+ 43,6 %) ont littéralement explosé par rapport à janvier 2020. Les trois modèles les plus vendus du marché, toutes catégories confondues, se sont ainsi écoulés à plus de 3 000 exemplaires chacun quand leurs premiers poursuivants, les Peugeot Partner et Expert, n’ont atteint que 1 822 et 1 759 unités.

Renault domine ainsi toutes les catégories de VUL. Sur les dérivés de VP, la Clio s’est vendue à 1 171 unités (– 20,1 %), devant la Peugeot 208 (1 071 unités, – 11,6 %) et la Citroën C3 (977 unités, + 34 %). La Mégane fraîchement restylée accroche la 4e position avec 484 unités écoulées, soit + 68,6 %.



Toyota passe devant Ford sur les pick-up

Sur le segment des fourgonnettes, qui progresse de 4,7 % avec 8 111 immatriculations, le Renault Kangoo (3 111 unités, + 43,6 %) devance les Peugeot Partner (1 822 unités, – 6,5 %) et Citroën Berlingo (1 605 unités, – 25,3 %). Ford, lui, place son Transit Connect en 4e position (316 unités, – 9,5 %). Même hiérarchie de marques sur le créneau des fourgons compacts, qui compte 9 561 immatriculations (+ 19,2 %), avec dans l’ordre les Renault Trafic (3 578 unités, + 59 %), Peugeot Expert (1 759 unités, + 9,9 %), Citroën Jumpy (1 210 unités, – 5,5 %) et Ford Transit Custom (1 197 unités, + 25,7 %).

Chez les fourgons, qui se sont vendus à 10 728 unités en janvier (+ 10 %), la hiérarchie est en revanche différente derrière le Renault Master (3 192 unités, + 10,4 %). Le Fiat Ducato est en effet 2e avec 1 697 unités recensées (+ 19,1 %), devant les Peugeot Boxer (1 199 unités, + 24,9 %) et Iveco Daily (1 116 unités, + 7,9 %). Quant au segment des 4 x 4 et pick-up, en retrait de 28,8 % avec 736 unités, le Toyota Hilux (276 unités, + 22,1 %) a ravi la première place au Ford Ranger (187 unités, – 47 %).





Top 10 des marques de VUL les plus vendues en France en janvier 2021