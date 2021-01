À en croire les prévisions du cabinet américain de prospective économique IHS Markit, si les vaccins anti-Covid-19 se diffusaient largement dès la fin du premier semestre, le marché automobile mondial pourrait rebondir de 9 % en 2021 avec un total de 83,4 millions d’immatriculations. L'expert estime que 2020 se terminera à 76,5 millions d’unités vendues à travers le monde, soit un repli de 15 % par rapport à 2019, quand l’Observatoire Cetelem table plutôt sur un recul de 17 %.

Toutefois, selon Colin Couchman, directeur exécutif de la prospective mondiale des véhicules légers chez IHS Markit, « les perspectives de reprise de l’automobile dans le monde en 2021 dépendent beaucoup de l’évolution de la pandémie, et en particulier de la capacité des Gouvernements à mettre en place des programmes de vaccination ».





L’Europe à + 11 % en 2021 ?



Toujours en fonction de l’évolution de la pandémie, IHS Markit prévoit un marché européen en hausse de 11 % en 2021, soit 15,3 millions d’immatriculations, contre 13,7 millions attendus en 2020. Les aides gouvernementales décidées mi-2020 constituent ainsi un soutien précieux à la reprise, surtout dans les quatre principaux marchés.

De son côté, le marché américain est annoncé en hausse de 10 % avec 16 millions d’unités, tandis que le numéro un mondial, situé en Chine, pourrait grimper de 5,6 % avec 24,9 millions d’immatriculations.





Fort rebond en vue pour la production automobile mondiale

En parallèle, IHS Markit prévoit un rebond de la production automobile mondiale de l’ordre de 14 % en 2021 avec 84,3 millions d’unités, surtout grâce aux marchés chinois, américain et européen. Ainsi, la production automobile chinoise pourrait augmenter de 5,6 %, quand les usines américaines et européennes pourraient booster leur production de respectivement 29 % et 15 %.

À noter qu’IHS Markit prédit une forte percée de la voiture électrique dans les prochaines années, qui pourrait atteindre 2,45 millions d’unités en 2021 au niveau mondial, soit une part de marché de 5,4 %. Les modèles électriques pourraient même peser 14,6 % du marché chinois dès 2025, soit un volume annuel de 3,2 millions d’unités.