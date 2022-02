Un mars et ça repart ! En 2020, le marché de l’occasion a beaucoup mieux résisté que celui du neuf. Une tendance qui se confirme en 2021. Aussi le rebond des immatriculations de VO en mars (+ 76,8 %) n’a pas été aussi spectaculaire que celui des VN (+ 191,7 %). Petite différence notable : le premier affiche des volumes bien supérieurs aux exercices 2019 et 2018, ce qui est loin d’être le cas pour le second. Il s’est immatriculé un total de 591 000 voitures de seconde main sur ce troisième mois de 2021, contre 508 130 unités en 2019 ou 527 526 en 2018. Il s’agit tout simplement du meilleur mois de mars pour le marché de l’occasion hexagonal, le dernier record remontant à 2017 (529 104 unités). Le segment des VO âgés de moins d’un an a progressé de 24,9 % mais n’a pesé que 7,5 % des immatriculations. La tranche des 1-5 ans a enregistré un bond de 92,1 % tandis que les produits immatriculés il y a cinq ans et plus ont affiché une hausse de 79,3 %, pesant 64,1 % du marché.



A LIRE. Occasions électriques : un marché automobile qui se cherche encore.

3,5 occasions pour un neuf

Sur le premier trimestre 2021, il s’est immatriculé 1 571 055 voitures d’occasions en France, soit une progression de 17,9 % par rapport à 2020. Un volume impressionnant si l’on compare aux exercices 2019 (1 411 908 unités), 2018 (1 402 342) ou encore 2017 (1 445 783). Depuis janvier, il se vend en France 3,5 voitures d’occasion pour une voiture neuve, un écart béant qui confirme que nombre d’automobilistes privilégient l’achat de VO, de préférence âgés. En effet, le segment des produits les plus récents (moins d’1 an) chute de 22,5 % à fin mars (part de 7,3 % du marché). Les Renault Clio, Captur, Peugeot 208, 2008 et Citroën C3 y sont les plus immatriculées. Le marché des VO de 5 ans et plus signe un bond de 21,4 % (64,7 %).