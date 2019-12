Nombreuses reprises sur les ventes de voitures neuves

Chute des prix

Excellent mois de novembre 2019 pour les professionnels des ventes aux. Les volumes adjugés aux clients professionnels ont été en hausse d’environ 5 % au cours des trois premières semaines, avec des. Légèrement supérieurs à octobre, ils affichent même + 4 % par rapport à novembre 2018.Les volumes affectés par les loueurs de longue durée se revendent toujours aussi bien. «Un prix stable, élevé, d’environ 9 500 € TTC, parmi lesobservés », se félicite cet « enchériste » majeur. Explication :, « qui constituent une part de plus en plus élevée du mix de nos ventes ». L’un de nos correspondants affirme que « dès février prochain, desvont arriver à peu près toutes en même temps » : « Cela va nécessiter beaucoup de savoir-faire pour. Surtout que ces 3008 sont nombreux en essence, face à une demande qui s’est retournée depuis. »Lesont été élevés aussi, le mois dernier. « Les reprises de VO sur VN ont été très nombreuses, plusieurs groupes nous ont dit avoir dépassé les deux tiers de reprises sur le mois », souligne un de nos correspondants. Les prix de sortie des reprises sont élevés pour tous les opérateurs, la moyenne la plus haute au sein de notre panel se situant à 5 500 € TTC, en hausse de 13 % par rapport à novembre 2018.Mais depuis la dernière semaine de novembre, surtout depuis le début de décembre, c’est une toutequi se joue. « Nous passons l’exclusivité de notre temps à répondre aux sollicitations de plan cash des groupes ou des filiales de marque », indique cet opérateur. Cela signifie que lesse multiplient, dans des délais très rapides, pouret éviter d’avoir à comptabiliser les stocks actuels au bilan.« Tout cela se fait dans une grande fébrilité, confirme un autre professionnel des ventes volontaires. Ça va être un moment douloureux, les prix ne seront pas hauts, ce sera très. » Les sociétés de vente aux enchères ont donc prévenu : il y aura une chute importante des prix de revente en cette fin d’année, pour tenter d’absorber les. L’un d’eux se risque à un pronostic alarmant : «Les prix baissent de 3 à 8 points sur ce que l’on voit en annonces. Donc, les acheteurs se positionnent dans cette projection de baisse des prix et tirent encore vers le bas. Pour les groupes, c’est une. »