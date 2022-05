Les VUL à – 5,4 % par rapport au 1er semestre 2019

Les camions (+ 16 t) à – 22,4 % par rapport à 2019

Toutes catégories confondues, le marché européen* des véhicules commerciaux , incluant les VUL, les camions de 3,5 t à 16 t, les camions de plus de 16 t, ainsi que les bus et cars, a progressé de 13,5 % en juin pour atteindre 231 383 unités. Le 1semestre 2021 est ainsi bouclé avec 1 280 714 unités écoulées, soit une forte progression de 40,7 %, notamment entraînée par la bonne santé des quatre marchés principaux que sont l’Italie (+ 53,7 %), l’Espagne (+ 38,4 %), la France (+ 36,4 %) et l’Allemagne (+ 21,7 %).Par rapport à juin 2019 (263 616 unités), le marché européen affiche encore – 12,2 %. Comparé au 1semestre 2019 (1 403 771 unités), la différence atteint – 8,8 %.À LIRE. Marché français des VUL. Renault leader au 1er semestre 2021 Parmi les différentes catégories, ce sont évidemment les VUL de moins de 3,5 t qui représentent la majeure partie du marché avec 197 066 immatriculations en juin (+ 10,9 % par rapport à 2020, mais – 4,1 % par rapport à 2019) et(+ 42,9 % par rapport à 2020, mais – 5,4 % par rapport à 2019). La France reste le premier marché européen pour les VUL avec 242 267 unités écoulées sur les six premiers mois de l’année (+ 38,7 % contre – 4,6 % en 2019), devant le Royaume-Uni (191 513 unités, + 75,9 %) et l’Allemagne (140 692 unités, + 23 %). Si la Belgique (– 15,3 %) et l’Espagne (– 4,9 %) ont légèrement régressé en juin, tous les pays européens ont connu une croissance des immatriculations de VUL au cours du 1semestre 2021.À LIRE. BestDrive se lance dans la gestion de flotte de véhicules commerciaux Alors que les véhicules utilitaires de plus de 3,5 t se sont écoulés à 182 063 unités (+ 33,1 %) au cours du 1semestre 2021, dont 30 891 unités en juin, c’est l’Allemagne qui constitue la majorité du marché avec 42 029 unités (+ 19,4 %), devant la France (24 161 unités, + 20,3 %) et le Royaume-Uni (22 353 unités, + 36,3 %).En ce qui concerne les camions de plus de 16 t, 24 809 immatriculations ont été enregistrées en Europe en juin (+ 36,9 %),soit encore – 22,4 % par rapport à 2019, où il s’était écoulé 191 422 unités. Les trois principaux marchés pour cette catégorie sont l’Allemagne (29 499 unités, + 23,2 %), la France (20 659 unités, + 19,2 %) et le Royaume-Uni (16 266 unités, + 39,6 %).* Pays membres de l’Union européenne, ainsi que le Royaume-Uni, l’Islande, la Norvège et la Suisse. Source : ACEA.