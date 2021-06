Selon les données communiquées par l’Association européenne des constructeurs automobiles (ACEA), les immatriculations de véhicules commerciaux en Europe (RU, Norvège, Islande et Suisse inclus) ont reculé de 6,5 % en janvier 2021 par rapport au même mois de l’an passé, totalisant 174 178 unités. Seuls six pays sur trente ont affiché des volumes en hausse sur ce premier mois de l’année, dont la France (+ 5,7 %).

Le segment des véhicules utilitaires légers (– 3,5t) a totalisé 144 924 immatriculations en 2021, accusant une baisse de 5,7 % et une perte de 8 840 unités. Avec près de 35 000 véhicules immatriculés, la France, le premier marché européen, a enregistré une progression de 7,4 %. Le Royaume-Uni a également démarré l’exercice 2021 sur une note positive (+ 2 %) tandis que les ventes ont fortement chuté en Allemagne (– 18,5 %) et en Espagne (– 31,2 %).



Poids lourds : l'Italie et la Pologne démarrent bien

Sur le segment des camions de 3,5t et plus, les immatriculations ont reculé de 7,7 % en Europe, à 26 469 véhicules. Parmi les principaux marchés, l’Italie (+ 8,5 %) et la Pologne

(+ 7,5 %) ont affiché des variations positives. La France a accusé un repli de 4,9 % et l’Allemagne et l’Espagne des baisses à deux chiffres, respectivement de 11,5 % et 12,8 %.

, totalisant 22 081 véhicules neufs en janvier 2021. La Pologne et l’Italie ont signé respectivement des hausses de 9,7 % et 8,7 % tandis que les immatriculations ont reculé en Allemagne (– 5,3 %), en France (– 7,8 %) et en Espagne (– 8,6 %).