L’Europe n’a pas retrouvé son niveau de 2019, mais elle s’en rapproche. Selon les chiffres émis par l’Association européenne des constructeurs automobiles (ACEA), le marché des utilitaires neufs européen (Royaume-Uni, Norvège, Islande et Suisse inclus) a bondi de 23,1 % sur le premier trimestre 2021, totalisant ainsi 629 998 véhicules commerciaux immatriculés (contre 511 868 unités de janvier à mars 2020). Notons que ces résultats ont été stimulés par la reprise du mois de mars (+ 86 %, 147 091 ventes). En janvier, la chute a été de 5,7 %. Si l’on prend la base de comparaison saine d’il y a deux ans, soit bien avant le début de la crise sanitaire, les immatriculations VU ont été quand même moins importantes : 675 167 unités de janvier à mars 2019, alors en progression de 5 %.

Tous les pays ont affiché une tendance positive, dont la France qui reste le marché le plus important avec 132 893 mises à la route, en progression de 32,6 % (100 186 unités à la même période en 2020). Ces volumes sont encourageants puisqu’ils atteignent presque ceux enregistrés sur les trois premiers mois de 2019, soit 136 978 VU.



Top 5 des pays européens sur le marché des utilitaires

France : 132 893 immatriculations, + 32,6 %

Royaume-Uni : 109 111 immatriculations, + 34,4 %

Allemagne : 89 311 immatriculations, + 4,9 %

Italie : 53 925 immatriculations, + 38 %

Espagne : 46 703 immatriculations, + 11,1 %



Le segment des fourgonnettes neuves de moins de 3,5 tonnes a totalisé 533 138 ventes de VUL après une hausse de 26,2 % au cumul depuis janvier. Les bons résultats de mars ont réussi à compenser la faible performance des véhicules utilitaires légers au cours des deux premiers mois de l’année. La demande a augmenté sur chacun des marchés clés au cours de cette période de trois mois : Italie (+ 41,9 %), France (+ 35,4 %), Espagne (+ 11,6 %) et Allemagne (+ 4,9 %). Quant à la catégorie des plus de 3,5 t, les livraisons ont grimpé de 12 % en Europe pour 89 397 unités. L'Allemagne est le pays leader devant la France avec respectivement 21 027 immatriculations (+ 7 %) et 11 987 (+ 14 %).

Le marché des camions de 16 tonnes et plus a vu ses immatriculations européennes augmenter de 15,1 % à 73 635 unités écoulées. Les quatre principaux marchés de l’Union européenne ont enregistré jusqu’à présent des gains à deux chiffres : l’Italie (+ 27,6 %), l’Espagne (+ 21 %), la France (+ 11,1 %) et l’Allemagne (+ 10,1 %).