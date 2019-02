Le début de l’année 2019 est un peu compliqué pour le marché automobile français et encore plus pour les marques françaises : si elles ont enregistré 90 913 immatriculations, elles chutent de 2,17% en janvier 2019 par rapport au même mois de l'année précédente. Pire que le marché VP total qui a été en léger repli de 1,13% (lire Le marché français du VN démarre l'année doucement).



Les marques étrangères ont quant à elles, un peu plus brillé. Toutes confondues, les ventes de véhicules importés ont généré ainsi 64 167 unités (vs 63 917 en janvier 2018), soit une progression de 0,39%. En janvier 2019, leur part de marché s’est donc élevée à 41,38% contre 40,75%.

En détail, voici ci-contre les résultats des principaux groupes étrangers présents en France. Certains constructeurs ont suivi la tendance, quand d’autres l'ont subi. Par exemple, on constate que Mercedes-Benz (Daimler) s’envole à +46,26% grâce notamment à la nouvelle génération de Classe A quand Ford bascule à -15,48% (Fiesta VII à -6,3%). Fiat explique notamment ses résultats négatifs (-6,78%) par une baisse conséquente des volumes en location de courte durée qui se sont établis à -45,8%. La marque a cependant souligné que janvier a été "un bon mois en prise de commandes grâce à de bonnes journées portes ouvertes".



Kia se félicite de ce premier mois de l'année (+6,69%) puisqu'il a gagné deux places au classement général des constructeurs pour arriver à la 12e place devant Audi, Hyundai et Nissan. "Nous avons réalisé des ventes sur des canaux sains puisque seules 20 immatriculations ont été enregistrées en courte durée, Autrement dit zéro. De plus, la satisfaction est réelle car le réseau a totalisé plus de 4400 prises de commandes sur le mois, cela représente environ un mois et demi de livraison", souligne Guillaume de Boudemange, directeur commercial de Kia France.

Les marques importées au-dessus du marché

Honda : 643 immatriculations, +3,38%

643 immatriculations, +3,38% Hyundai : 2 785 immatriculations, +13,17%

2 785 immatriculations, +13,17% Jaguar : 294 immatriculations, +30,67%

294 immatriculations, +30,67% Kia : 3 364 immatriculations, +6,69%

3 364 immatriculations, +6,69% Mazda : 716 immatriculations, +9,15%

716 immatriculations, +9,15% Mercedes : 4 224 immatriculations, +46,26%

4 224 immatriculations, +46,26% Suzuki : 2 535 immatriculations, +15,65%

2 535 immatriculations, +15,65% Toyota : 8 357 immatriculations, +5,11%

8 357 immatriculations, +5,11% Volkswagen : 10 141 immatriculations, +17,16%

10 141 immatriculations, +17,16% Volvo : 1 574 immatriculations, +32,83%

Les marques importées au-dessous de marché