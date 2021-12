Si le mois de juin 2019 marque une rupture pour le marché du véhicule neuf français (-8,42%), le premier semestre traduit un repli beaucoup plus acceptable, voire stable, avec 1 166 445 VPN immatriculés de janvier à juin, soit une "petite" baisse à 1,83%.

Les constructeurs français ont fait un peu mieux que le marché global sur la période semestrielle (-1,43%, 684 696 immatriculations et une part de marché à 58,70%), tandis que les marques étrangères ont atteint 2,39% de baisse (481 749 unités, et 41,30% de part de marché). Et dans ce dernier groupe, les différences sont notables entre celles qui ont survolé le marché et celles qui l’ont enduré. Par exemple, les marques Seat et Volvo ont régné en maître sur ce premier semestre quand Ford, BMW et Fiat ont fait pire que la moyenne nationale…Ce sont finalement les groupes Daimler (8%), Hyundai (2%), Geely (14%), Mitsubishi (83%), Suzuki (4%) et Volkswagen (+4,75%) qui mettent K.O les groupes BMW (-7,39%), FCA (-15,34%), Nissan (-36,76%) et Tata (-17%).

Sébastien Guigues, directeur de Seat France, a commenté rapidement la performance commerciale de la marque :

« nous constatons une excellente dynamique de Seat car nous sommes la première progression du marché Top 20 à fin juin (+15.3 %), soit + 0.2 point de parts de marché, comme c’était le cas en 2018. Nous notons également que 60% des ventes ont été réalisées grâce à la gamme SUV : Arona, Ateca, Tarraco et nous avons doublé les ventes de Cupra par rapport à 2018 ».

Les marques importées au-dessus du marché

• Audi : 29 862 immatriculations, +4,01%

• Hyundai : 19 775 immatriculations, +7,37%

• Mazda : 6 183 immatriculations, 1,74%

• Mercedes : 33 521 immatriculations, +7,48%

• Mitsubishi : 3 194 immatriculations, +83,35%

• Lexus : 3 305 immatriculations, +5,90%

• Seat : 17 989 immatriculations, +15,03%

• Skoda : 17 414 immatriculations, +7,31%

• Smart : 3 879 immatriculations, +12,53%

• Suzuki : 15 163 immatriculations, +4,06%

• Toyota : 51 396 immatriculations, +4,54%

• Volkswagen: 77 230 immatriculations, +2,89%

Les marques importées au-dessous de marché

• Alfa Romeo: 1 893 immatriculations, -60,69%

• BMW : 27 137 immatriculations, -8,83%

• Fiat: 40 579 immatriculations, -8,62%

• Ford: 42 641 immatriculations, -9,12%

• Honda: 4 257 immatriculations, -10,02%

• Land Rover : 3 669 immatriculations, -9,36%

• Jaguar: 1 871 immatriculations, -28,67%

• Jeep: 5 627 immatriculations, -24,48%

• Kia: 23 075 immatriculations, -2,17%

• Mini : 13 175 immatriculations, -4,24%

• Nissan: 21 805 immatriculations, -36,24%

• Porsche : 2 099 immatriculations, -14,74%