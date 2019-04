Le marché du véhicule neuf en France ne cesse d’osciller depuis le mois de janvier 2019. Il signe un repli de 1,13% ou il progresse de 2,1% sur le deuxième mois pour finalement se contracter à -2,30% en mars 2019. Au cumul, les immatriculations ont représenté 553 335 unités, soit une stabilisation à -0,63% sur le premier trimestre 2019. Et certains subissent plus que d’autres : les groupes français ont réussi à se relever avec un indice de comparaison plus fort que la moyenne du marché, soit +0,55% pour 324 913 unités vendues sur les trois premiers mois de l’année. Les groupes étrangers ralentissent le jeu avec une baisse notable de 2,26% (228 422 ventes). Les marques françaises gardent la main mise avec une part de marché à 58,72%, les marques étrangères se contentent du reste, soit 41,28%.



Lire aussi Le marché VN se contracte en mars 2019

Kia en négatif

Alors que les ventes de sa sœur Lexus chutent à -5,27%, Toyota totalise 24 427 ventes, soit une augmentation de 1,5%. Pour Florian Aragon, directeur des ventes de la marque, « il s’agit d’un excellent premier trimestre puisque s’ajoutent à ces résultats, plus de 33 000 commandes clients, en hausse de 5,5%, dont 10 400 à sociétés, du jamais vu ! »



Du côté du groupe Hyundai, le voyant reste au vert malgré un petit repli de Kia (-1,74%).

« Nous ne pouvons pas se réjouir de tout mais le 1er trimestre 2019 a été bon dans l’ensemble. Il y a deux modèles qui ont particulièrement tiré la gamme vers le haut : la Kia Ceed avec 1 347 immatriculations (+70%) et le Kia Niro qui représente la 3e vente chez nous, avec une hausse de 78% pour atteindre 1 850 unités. Cependant, certains modèles souffrent comme le Rio et le Stonic qui perdent respectivement 13 et 21 points mais nous l’expliquons par une problématique industrielle et non commerciale car les carnets de commande sont pleins. A savoir que le réseau seul a enregistré 13 000 commandes au 1er trimestre, ce qui veut dire que les portefeuilles se sont garnis de 2 500 voitures supplémentaires. C’est une bonne dynamique qui vient en soutien des ventes », souligne Guillaume de Boudemange, directeur commercial de Kia France.

La marque Hyundai a eu la volonté de « frapper fort » sur ce premier trimestre et a réussi : elle totalise 9 602 immatriculations enregistrées soit +13,73% avec le programme Fast Start. « Il y a une vraie dynamique de croissance mais elle a été provoquée puisque nous voulions prendre de l’avance avec le réseau et envisager le reste de l’année sereinement. Et nous avons eu raison car c’est la période de tous les records avec 10 000 commandes (+13%). Nous savourons notre plaisir sur un marché pas très porteur en ce moment », ajoute Christophe Duchatelle, directeur commercial chez Hyundai Motor France.

Un Suzuki Jimny en peine

Et enfin, Suzuki a pris le large avec ses 7 734 unités vendues pour un bond de 7,55% sur les trois premiers mois de l’année 2019. Stéphane Magnin, directeur de l’activité automobile de Suzuki France commente ces performances : « nous faisons bien mieux que le marché et c’est grâce à la Swift, au Vitara et au Ignis qui représentent 80% de nos ventes. Malheureusement le Jimny pèse que 220 immatriculations, souffrant ainsi des livraisons. Cependant, il génère plus de 1000 commandes sur les trois premiers mois. D’ailleurs les commandes globales ont progressé de 4% sur cette période. Et j’ajouterais que nous sommes très satisfaits de nos trois véhicules hybrides légers qui représentent 45% des ventes, c’est quand même un tiers depuis janvier ».



En détail, voici ci-contre les résultats des principales marques étrangères présentes en France.

Les marques importées au-dessus du marché

Aston Martin : 23 immatriculations, +27,78%

23 immatriculations, +27,78% Hyundai : 9 602 immatriculations, +13,73%

9 602 immatriculations, +13,73% Mazda : 3251 immatriculations, +10,13%

3251 immatriculations, +10,13% Mercedes : 15 290 immatriculations, +8,29%

15 290 immatriculations, +8,29% Mini : 6810 immatriculations, +1,34%

6810 immatriculations, +1,34% Mitsubishi : 1446 immatriculations, +149,31%

1446 immatriculations, +149,31% Lotus : 32 immatriculations, +45,45%

32 immatriculations, +45,45% Seat : 7896 immatriculations, +7,69%

7896 immatriculations, +7,69% Skoda : 8006 immatriculations, +11,77%

: 8006 immatriculations, +11,77% Smart : 2 026 immatriculations, +42,78%

2 026 immatriculations, +42,78% Suzuki : 7 734 immatriculations, +7,55%

7 734 immatriculations, +7,55% Tesla : 1 727 immatriculations, +468,09%

1 727 immatriculations, +468,09% Toyota : 24 427 immatriculations, +1,50%

24 427 immatriculations, +1,50% Volkswagen : 37 103 immatriculations, +8,88%

37 103 immatriculations, +8,88% Volvo : 5 466 immatriculations, +19,37%

Les marques importées au-dessous du marché