Après une année 2017 dynamique, en croissance de 2,7%, les ventes de véhicules neufs en Allemagne ont légèrement marqué le pas en 2018, en enregistrant une baisse de 0,2%. L’évolution n’a cependant pas été linéaire. On note une forte baisse des immatriculations à partir de l’entrée en vigueur de la norme WLTP, qui a fortement perturbé les capacités de production des constructeurs lors du 3e trimestre 2018, avec des baisses spectaculaires de ventes de 30% en Septembre, ou près de 10% en Novembre.



La tendance observée ces dernières années sur les motorisations diesel s’est accentuée sur l’année passée. Celles-ci ne représentent plus que 32,3% des ventes de VN, contre 38,8% en 2017. Cette diminution, de 16% en volume, s’effectue en grande partie au bénéfice des véhicules essence dont la part de marché s’établit à 62,4% (+4,7 points), mais également des véhicules hybrides, en croissance de plus de 50%, pour représenter désormais 3,8% du marché du neuf allemand.



Les volumes de VO ont également connu une diminution, de -1,5% légèrement au-delà des 7 millions d’unités échangées. Le déclin du diesel sur le VO est en revanche moins marqué que sur les véhicules neufs, à -5,1%.



Structurellement, on observe une fuite graduelle vers l’export des Diesel les plus anciens, en raison des restrictions, appliquées ou anticipées, dans les villes allemandes. Entre octobre 2017 et octobre 2018, le nombre de Diesel de norme Euro 1 à Euro 3 a diminué de 15%, ceux de norme Euro 4 de 13%, quand les véhicules de norme Euro 5 ne diminuaient que de 4%.



Les exportations de Diesel ont augmenté de plus de 20% en 2018, avec une forte croissance des pays d’Europe de l’est, notamment l’Ukraine qui a vu ses volumes doubler, ou la Croatie, en croissance de 89%.



En parallèle, la pression sur les prix, et sur les stocks, attisent l’intérêt des importateurs dans les pays d’Europe de l’Ouest, pour des Diesel plus récents. On observe, par exemple, des croissances importantes en France à +34%, en Espagne à +31% ou l’Autriche à +41%.