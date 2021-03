Certes, le marché français des voitures particulières neuves a baissé de 1,8% en juillet 2019 et de 6% à nombre de jours ouvrés comparable, soit 172 228 immatriculations (23 jours ouvrés contre 22 jours en juillet 2018), mais il s’est un peu ressaisi après le gros coup d’arrêt du mois de juin précédent (-8,4%). Notons également que la comparaison se base sur une période mensuelle précédente assez forte, notamment en lien avec le WLTP, soit un bond de 18,9% au mois de juillet 2018 !

Au cumul des sept premiers mois de l’année, soit depuis janvier, les ventes ont également chuté de 1,8% pour atteindre 1 338 670 immatriculations pendant 146 jours ouvrés (un nombre identique sur les deux années).

Une situation difficile pour Renault

En détail pour le mois de juillet, les constructeurs français ont globalement limité la casse par rapport à la moyenne du marché en se stabilisant à -1,5% (92 410 unités). A noter que l’ensemble des marques importées ont davantage souffert avec une valeur de -2,2%.



Mais c’est grâce au groupe PSA, puisqu’il a réalisé une progression de ses ventes de +4,1% (58 482 unités), poussée par les bons résultats de Citroën et de Peugeot avec respectivement des hausses de 12% et 19 823 ventes, ainsi que +0,3% et 30 807 ventes pour le second. DS et Opel sont en négatif mais font mieux que le marché sur le mois (-0,1% et -0,6%).



Par contre, Renault a été en peine : le groupe a reculé de 9,8% (33 910 ventes) quand sa marque au losange a enregistré -14,5% et 23 664 immatriculations. Dacia a, quant à elle, réussi son mois : +1,5% et 9 927 unités.



Sur les sept premiers mois de l’année, les groupes français ont décliné de 1,4% (777 104 unités), le groupe Renault de -5,3% (sa marque au losange de -7,2%) tandis que PSA a évolué de +1,7% (Citroën a augmenté de 11,6% par exemple).

Les étrangères survolent le marché

Passons aux groupes étrangers. Certains ont su garder la tête hors de l’eau, d’autres ont coulé. Parmi ceux qui ont gagné leur pari sur le mois de juillet, nous retrouvons BMW (+13,5% et 6 423 immatriculations), Daimler (+19,3% et 6 157 immatriculations), Hyundai (13,9% et 7 536 immatriculations), Toyota (+12,5% et 10 263 immatriculations), Volkswagen (+2,5% et 24 904 immatriculations) et Volvo Cars (13,3% et 1 646 immatriculations). Les bonnets d’ânes reviennent aux groupes FCA, Ford, et GM qui ont fléchit respectivement à -28,5% (7 476 unités vendues), à -3,8% (6 000 unités vendues) et -40% (6 unités vendues). Par exemple, l'allemand Volkswagen, de très loin le premier importateur, a vu ses résultats augmenter grâce à Skoda (+24,4%) et Seat (+9,1%). Depuis le début de l'année, sa part de marché atteint 12,7% (+0,8 points).

