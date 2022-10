Nota bene

Le volume des ventes de VPN s'est établi à 230 967 unités au cours du mois de juin (-8,4% par rapport à juin 2018). Au cumul du premier semestre de 2019, le marché reste stable, à -1,8%, pour 1 166 445 véhicules particuliers neufs. Par ailleurs, le dynamisme du marché du VUN (moins de 5T1) se confirme : +0,3% en juin 2019 selon les chiffres communiqués, avec 48 280 immatriculations, et au premier semestre, +5,5%, pour 254 728 unités.Dans le périmètre VPN, en juin, les groupes français ont souffert, avec PSA à -10,9% et Renault à -11,7%. Au niveau des marques, Citroën résiste (-6,2% à 22 877 unités), ainsi que DS (+12,5%, 3 591 unités), mais Peugeot est en net retrait (-14,6% à 36 595 unités), au même titre qu’Opel (-14,5%, 6225 unités). Par ailleurs, Renault dévisse (-13,1% pour 51 671 immatriculations), et Dacia ne fait guère mieux (-7,3%, à 15 330 unités). Les deux marques sont dans le rouge au cumul des six premiers mois de l’année.Dans le périmètre des généralistes, au cours du mois de juin, la marque Volkswagen parvient à se stabiliser (+0,5%, à 15 964 VN), tandis que Seat maintient une croissance très vive (+12,3% pour 3 809 véhicules). Toyota confirme sa bonne orientation (+5,4% à 9 912 unités), alors que Ford redresse la barre (7 856 VN, + 8%). Ce n’est pas le cas de Fiat (8 717 véhicules à -17%) et Nissan ne voit toujours pas le bout du tunnel (4 109, -37,8%).On peut noter que Hyundai confirme sa robustesse (3 502 unités, +2,4%), alors que Kia subit un deuxième coup d’arrêt sur les trois derniers mois (3 924, -9,9%).Sur le segment du premium, Audi confirme son redressement (6 905 unités, +17,5%), alors que BMW a rencontré un trou d’air (4 321 unités et -26,4%). Mercedes-Benz reste solide (6 527 unités, +13,1%).Par ailleurs, soulignons une nouvelle fois la progression de Volvo (+1,6%, avec 1 853 unités) et le feu d’artifice de Tesla, toujours à trois chiffres (+642,7% ! 1 285 immatriculations). Lexus affirme sa régularité (623 immatriculations, +19,3%), et Porsche a retrouvé de l’allant (658 unités pour +10,9%). Enfin, la situation reste difficile pour Land Rover, et même inquiétante pour Jaguar.: les chiffres publiés émanent de AAA DATA et reflètent les tendances du marché, dans la mesure où ils ne sont pas encore consolidés.