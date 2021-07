Au mois de novembre, la demande européenne en matière de véhicules utilitaires est restée stable par rapport à novembre 2019 (+ 0,1 %) avec un total de 167 315 immatriculations selon les données compilées par l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA). Sur les onze premiers mois de l’année, les ventes totales dans l’Union européenne se sont élevées à 1 546 303 unités, soit une baisse de 20,3 %. Si l’on ajoute l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Royaume-Uni, le marché européen atteignait un total de 1 916 964 immatriculations de véhicules utilitaires et industriels, toutes catégories confondues, à fin novembre, ce qui équivaut à un retrait de 20,8 %.

Après un printemps noir, marqué par des mesures inédites de confinement pour tenter de juguler la pandémie de coronavirus, où les ventes ont dégringolé de 47,3 % en mars ou encore 67 % en avril, le marché européen de l’utilitaire affiche une certaine reprise depuis la fin de l’été : + 13,3 % en septembre, – 1,2 % en octobre et + 0,1 % en novembre. La France reste le premier marché continental avec 402 070 immatriculations (– 18,4 %), devant l’Allemagne (318 062 unités, – 16,3 %) et le Royaume-Uni (305 083 unités, – 23,5 %).





À lire. Bilan 2019 du marché européen des utilitaires et des camions



VUL : légère progression en novembre





Si l’on se concentre sur les seuls véhicules utilitaires légers (VUL) de moins de 3,5 t, qui représentent l’immense majorité du marché, leurs immatriculations ont légèrement progressé de 0,9 % en novembre avec 173 509 unités enregistrées dans les pays de l’Union européenne, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Islande, en Norvège et en Suisse. Les données sont toutefois contrastées sur les principaux marché, puisque l’Espagne (– 8,1 %) et la France (– 3,8 %) s’affichent en baisse, quand l’Italie (+ 10,3 %), le Royaume-Uni (+ 8,8 %) et l’Allemagne (+ 6,2 %) rebondissent.

Toutefois, au cumul des onze mois, tous les pays européens restent dans le rouge. La moyenne continentale atteint ainsi – 19,2 % avec 1 614 388 VUL immatriculés. Le pays le plus touché entre janvier et novembre 2020 est la Suède (– 36,8 %) avec 27 023 immatriculations, tandis que le Danemark (– 9,3 %) réussit à limiter la casse du haut de ses 27 464 unités. Le marché français fait quant à lui un peu mieux que la moyenne (– 17,6 %) avec 357 989 immatriculations, dont 36 067 enregistrées en novembre.





Les immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs (– 3,5 t) en Europe

Novembre 2020 : 173 509 (+ 0,9 %)

11 mois 2020 : 1 614 388 (– 19,2 %)





Principales hausses sur le mois de novembre

Croatie : 760 (+ 29,5 %) Roumanie : (+ 11,8 %) Pologne : 5 923 (+ 9,7 %) Autriche : 3 173 (+ 7,9 %) Norvège : 2 748 (+ 7,6 %)





Top 5 des marchés européens du VUL (– 3,5 t) de janvier à novembre 2020

France : 357 989 (– 17,6 %) Royaume-Uni : 265 374 (– 21,5 %) Allemagne : 243 721 (– 13,4 %) Italie : 142 002 (– 15,4 %) Espagne : 141 557 (– 28,8 %)





À lire. Le marché européen des utilitaires et camions au 1er semestre 2020



VI : très touché en 2020 malgré une embellie en novembre





Du côté des véhicules industriels (VI) de 16 tonnes et plus, notons une embellie en novembre avec + 2,6 % sur tout le continent (24 476 immatriculations) et même + 6 % si l’on ne tient compte que des pays membres de l’Union européenne (20 620 unités). Si l’on enlève les petits marchés, qui affichent des variations extrêmes sur de faibles volumes (– 75 % à Chypre et + 90,9 % en Lituanie), signalons le fort rebond enregistré en Italie (+ 28,5 %) avec 1 830 unités ou encore en Pologne (+ 45,6 %) à 2 451 unités. Dans le même temps, les marchés français (– 0,1 %) et allemand (– 0,3 %) restent stables, tandis que le marché britannique (– 11 %) plonge une nouvelle fois.

Mais, malgré cette embellie tardive, le marché européen des camions de 16 tonnes et plus affiche encore – 30,5 % sur les onze premiers mois de l’année, avec un total de 213 180 immatriculations. Parmi les marchés les plus importants, le Royaume-Uni (– 37,8 %) et la Pologne (– 32,3 %) apparaissent plus touchés que la moyenne. Au contraire, les marchés allemand (– 28,6 %), français (– 27,9 %), espagnol (– 23,9 %) et italien (– 14,2 %) résistent mieux que la moyenne.



Les immatriculations de véhicules industriels neufs (+ 16 t) en Europe

Novembre 2020 : 24 476 (+ 2,6 %)

11 mois 2020 : 213 180 (– 30,5 %)

Principales hausses sur le mois de novembre 2020

Lituanie : 546 (+ 90,9 %) Pologne : 2 451 (+ 45,6 %) Hongrie : 396 (+ 29,8) Italie : 1 830 (+ 28,5 %) Portugal : 262 (+ 21,3 %)

Top 5 des marchés européens du VI (+ 16 t) de janvier à novembre 2020

Allemagne : 46 341 (– 28,6 %) France : 33 232 (– 27,9 %) Royaume-Uni : 24 982 (– 37,8 %) Pologne : 16 288 (– 32,3 %) Italie : 14 930 (– 14,2 %)





À lire. Le marché européen des utilitaires et camions à fin octobre 2020