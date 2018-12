Après plus de 20 ans d’activité à la direction de CarGarantie, dont 12 au poste de PDG, Axel Berger va quitter la tête du groupe allemand. Il intégrera au 1er janvier 2019 le conseil de surveillance. Le futur PDG se nomme Marcus Söldner. Âgé de 47 ans, il a rejoint la direction générale de CarGarantie en août 2016. Il était jusqu’à présent responsable des marchés d’Europe de l’Ouest, d’Europe de l’Est et d’Asie ainsi que des départements business développement et marketing. Avant son arrivée chez CarGarantie, il a occupé différents postes de direction internationale dans le secteur automobile, notamment chez Allianz, BMW Group et Nissan.Marcus Söldner dirigera l‘entreprise aux côtés de Wolfgang Bach, directeur administratif et financier. Ce dernier est entré chez CarGarantie en 1989 et a occupé différents postes de direction commerciale avant d’intégrer la direction générale de l’entreprise. Suite au transfert d’Axel Berger au conseil de surveillance, Wolfgang Bach prendra la direction d’autres départements internes (service technique, juridique...).Avec un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros, CarGarantie annonce des partenariats avec plus de 40 constructeurs ainsi que 23 000 distributeurs en Europe.