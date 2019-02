“Nous voulons la transparence totale”, a déclaré le ministre français de l’Economie à la presse, en marge d’un déplacement au salon des entrepreneurs, renvoyant à des audits du constructeur et de la holding formée avec le japonais Nissan. “L’audit sur Renault a commencé, il commence à donner des résultats, je l’ai commandé personnellement”, a-t-il dit. “L’audit sur (la holding) RNBV va commencer dans quelques jours et le plus tôt sera le mieux. Nous voulons la transparence complète”, a encore déclaré Bruno Le Maire. Renault a annoncé avoir découvert qu’une contrepartie de 50.000 euros, dans le cadre de sa convention de mécénat avec le château de Versailles , avait été affectée au bénéfice personnel de Carlos Ghosn.Un porte-parole du groupe a précisé que le montant correspond à la valorisation de prestations offertes par le château au constructeur automobile en échange de son mécénat.Ces informations, découvertes dans le cadre de vérifications lancées après l’arrestation de l’ex-PDG de Renault au Japon pour des soupçons de malversations financières en tant que président de Nissan, “nécessitent que des vérifications supplémentaires soient menées” et ont été transmises à la justice, a ajouté le groupe au losange dans un communiqué.Les déclarations de Renault ont fait suite à un article du Figaro selon lequel le constructeur a découvert que les frais de location du Trianon à Versailles pour le mariage de Carlos Ghosn en 2016 avaient été affectés à ce contrat de mécénat. Le journal ajoute que cela pourrait constituer un abus de bien social. Jean-Yves Leborgne, avocat français de Carlos Ghosn, a déclaré que son client ignorait que l’utilisation d’une salle du château de Versailles pour son mariage serait facturée à Renault.Cette salle a été mise gratuitement à disposition de Ghosn, a-t-il ajouté, précisant que l’ancien PDG de Renault avait payé lui-même tous les frais liés l’organisation de son mariage. Carlos Ghosn, toujours incarcéré au Japon, dément les accusations d’inconduite financière portées à son encontre par la justice japonaise.Deux mois après son arrestation au Japon, il a été remplacé à la tête de Renault par un tandem composé de Jean-Dominique Senard, également président de Michelin, et de Thierry Bolloré, directeur général.Le dernier point sur l’enquête interne conduite par Renault sur la rémunération des membres de son comité exécutif remonte au 10 janvier. Le constructeur automobile avait alors indiqué qu’elle n’avait pas permis de découvrir de fraude sur les exercices 2017 et 2018, et que le travail continuait sur les années précédentes. Le mariage versaillais de Carlos Ghosn avec sa deuxième femme Carole, le 8 octobre 2016, avait frappé les esprits par son opulence et ses costumes sur le thème de Marie Antoinette.Une source au fait du dossier a confirmé que le comité de l’audit, des risques et de l’éthique (CARE) du conseil d’administration de Renault avait été informé mercredi des dernières découvertes, comme l’a écrit le Figaro.Dans le cadre de son accord de mécénat, Renault contribue pour 2,3 millions d’euros à la rénovation du célèbre domaine, a dit une autre source au fait du dossier. En échange, le château de Versailles lui octroie des services représentant 25% de ce montant, soit pour une valeur totale de 575.000 euros.