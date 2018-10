Depuis le 15 octobre 2018,a succédé àen tant que directeur du produit de DS Automobiles, ce dernier prenant la direction Inde & Pacifique du groupe PSA. Eric Apode fait partie du quatuor qui a posé les fondations de DS, avecet« Je tiens à remercier et à féliciter Eric Apode pour sa contribution remarquable à la création de la marque DS. Sous son leadership, les équipes produits DS ont défini la stratégie de la nouvelle génération des prochaines DS et ont donné naissance à des véhicules exceptionnels, les deux premiers, DS 7 Crossback et DS 3 Crossback, faisant déjà la fierté de nos clients », déclare d’ailleurs par voie de communiqué Yves Bonnefont, directeur général de DS Automobiles, avant d’ajouter : « Je suis très heureux d’accueillir Marion David au sein de l’équipe de Direction de DS Automobiles ».Pendant quinze ans au sein du département du produit de la marque Peugeot, Marion David a joué un rôle majeur dans le développement et le succès de la gamme actuelle. Elle est notamment réputée pour avoir piloté les projets 3008 (première et nouvelle génération) et 5008. Jusqu'au 15 octobre en poste au sein de PSA Retail, elle a notamment établi et lancé avec succès le DS Store de Boulogne-Billancourt.