Neuf modèles électriques Ford d’ici à 2024

Ford a décidé en mars 2022 de séparer ses activités en deux en créant notamment une entité commerciale entièrement dédiée aux véhicules électriques, baptisée Ford Model e. Pour diriger cette nouvelle entité sur le Vieux Continent, Martin Sander a été nommé, le 1juin 2022, directeur général.a déclaré Stuart Rowley, président de Ford Europe, mais aussi directeur de la transformation et de la qualité de Ford Motor Company. Il estime que « Martin Sander est un leader très expérimenté » et qu’avec son équipe ils « accéléreront la mise en œuvre de ces plans ».À LIRE. Scission de l'activité électrique? Pas pour Stellantis, VW et Mercedes Basé à Cologne, siège de l’unité commerciale Ford e et de Ford Allemagne, Martin Sander se voit confier trois missions pour « accélérer la transformation du groupe en Europe », peut-on lire dans un communiqué. Outre l’électrification des voitures et les nouveaux services associés,Le constructeur automobile américain a récemment annoncé qu’il comptait augmenter de 2 milliards de dollars l’investissement dans le centre d’électrification de Cologne, qui se destine à produire bientôt sa première voiture électrique en Europe, tandis que la gamme Ford doit compter neuf modèles électriques d’ici à 2024.