La proportion des automobilistes ayant recours à une solution locative pour financer un véhicule neuf est passée deet la solution locative, autrefois plutôt utilisée par les professionnels, séduit de plus en plus les particuliers. Fort de ces deux constats, le groupe Matmut a choisi de lancer une offre de location longue durée pour ses clients particuliers. Dans ce cadre, le spécialiste de l’assurance a mis en place un partenariat avec Arval , filiale du groupe BNP Paribas. Elle vient compléter l’offre de crédit automobile « classique » déjà proposée au sein de son réseau.« Un parcours client « sans couture » a ainsi été mis en place, permettant au sociétaire de louer son véhicule (Arval) et de l’assurer (Matmut) auprès du même point de contact, ou encore de gérer un sinistre (assurance de la Matmut, assistance d’Inter Mutuelles Assistance et réparation Arval) avec un seul et unique interlocuteur », détaillent les deux entités. Dans le cadre de ce lancement, une offre spéciale autour de la Fiat 500 est réservée aux sociétaires de la Matmut. Le groupe assure plus de 2,7 millions de véhicules en France.Pour Arval, ce rapprochement, qui s’inscrit dans la continuité de la création de la filiale Cardif IARD par Matmut et BNP Paribas , confirme son offensive auprès des particuliers amorcée récemment.