L’Autorité de la concurrence rapporte que le groupe Maurin envisage de prendre le contrôle exclusif de la société SAS Arverne. L’opération porte sur la reprise des concessions Toyota et Lexus d’Aubière (63), Toyota de Charmeil (03) et de Mende (48), qui appartiennent à David Gerbier. Ce dernier les avait rachetées en 2013 à Philippe Collay. En 2018, elles avaient représenté un chiffre d’affaires de 35,1M€. Le groupe Maurin distribue déjà la marque nippone à Montpellier, Le Crès, Sète (34), Montfavet, Cavaillon (84) et Arles (13).

David Gerbier réduit la voilure

Le groupe dirigé par David Gerbier, qui s’est beaucoup étendu sur le territoire au début des années 2010, cède petit à petit ses concessions, notamment celles les plus éloignées de la région Rhône-Alpes, où est installé son siège (à Cessy, dans l’Ain). Pour rappel, ses affaires Opel, Kia et Toyota de Brive et de Tulle (19) sont en passe d’être reprises par Eden Auto. L’an passé, il avait revendu ses concessions Ford de Metz et de Terville (57), en 2017 ses sites Peugeot de Périgueux et de Bergerac (24) ainsi que ses points de vente Citroën de Grenoble-Eybens, Grenoble-Seyssinet (38), Chambéry et Aix-les-Bains (73).

Maurin se renforce en Belgique

Parallèlement à cette opération, le groupe Maurin continue de scruter avec intérêt le marché automobile belge. Selon l’Autorité de la concurrence locale, il serait sur le point de conclure le rachat des concessions Mercedes-Benz du groupe Jam, implantées à Hasselt, Lommel, Bree et Dilsen-Stokkem, à l’est de la Belgique (région Flamande). Pour rappel, l’entité dirigée par Benoît Catelin distribue déjà la marque allemande dans le pays via deux points de vente à Louvain et à Saint-Trond. Il y représente également les marques Nissan, Honda et Ford.