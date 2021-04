Maxime Benitah a rejoint le groupe de distribution ABVV le 1er septembre 2020 pour prendre la direction des ventes aux entreprises, grands comptes et loueurs, ainsi que du remarketing VO. Il est rattaché à Patrick Merciris, nommé directeur commercial de l'entité en début d'année.

Âgé de 56 ans, Maxime Benitah a passé 21 ans de sa carrière au sein de la filiale Arval du groupe BNP Paribas, spécialisée dans la location de longue durée.



« Fort de sa dynamique de croissance et malgré le contexte, ABVV Groupe renforce son

« middle management » ainsi que sa stratégie VN et VO en confiant à Maxime Benitah le pilotage d’activités stratégiques. Son rôle sera d’encadrer et d’accompagner les équipes

fleet et grands comptes afin d’atteindre les objectifs fixés par le comité de direction », commente le groupe familial. Ce dernier va ouvrir prochainement sa nouvelle concession satellite à Roissy en France (95), qui est aussi son premier site multimarque.



