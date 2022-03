Il aura fallu quelques mois à Laurent Thézée, fraîchement nommé à la tête de Mazda France, pour étoffer et boucler son comité de direction. Afin de « symboliser une nouvelle ère » pour la marque, deux dernières nominations étaient nécessaires. C'est désormais chose faite, avec les arrivées de Xavier de Belenet au poste de directeur financier & IT et de Nicolas Germann en tant que directeur réseau et expérience client.



« Ensemble, nous allons continuer d’inscrire Mazda dans sa trajectoire de marque premium. Toute l’équipe du siège est d’ores et déjà focalisée sur cet objectif, en partenariat avec notre réseau. Tous les deux vont nous permettre d’accélérer ce mouvement tout en continuant de nous appuyer sur une gamme toujours plus attractive et sur une excellente satisfaction client », souligne Laurent Thézée.

Xavier de Belenet, directeur financier de Mazda

Xavier de Belenet a débuté sa carrière en cabinet d’audit pour ensuite passer vingt ans au sein du groupe PSA en tant que directeur administratif et financier pour diverses activités allant du véhicule neuf chez Peugeot, Citroën et Opel-Vauxhall jusqu’au groupe Motorsport en passant par plusieurs missions à l'international. Chez Mazda France, il aura pour mission d’animer les équipes dédiées à la gestion et au contrôle financier, à la comptabilité, ainsi qu’à l’IT, en cohérence avec la stratégie de l’entreprise et son ambition de marque premium.

Nicolas Germann, le monsieur réseau de Mazda

Nicolas Germann détient une expérience de vingt-cinq ans dans de nombreuses marques automobiles à l’échelon européen ou français chez Fiat, Porsche, Infiniti et récemment Nissan. Spécialiste du commerce, du développement et de l’animation des réseaux, il accompagnera l’évolution de Mazda vers le premium en poursuivant sa politique de développement réseau et à travers l’enrichissement de l’expérience client.