« Je suis fier du parcours effectué avec Mazda. Aujourd'hui, nos équipes sont plus que jamais engagées dans une relation forte avec chacun de nos clients. Par ailleurs, nos produits sont tous reconnus d'excellente qualité. Je suis donc convaincu que Mazda dispose des meilleurs atouts pour s'affirmer comme une très bonne alternative dans l'univers des marques premiums. Je souhaite donc à la nouvelle équipe de continuer cette route avec passion et succès. »

Laurent Thézée, nouveau président de Mazda France

Voilà donc les derniers encouragements de Philippe Geffroy, qui passera les commandes de la filiale française du constructeur japonais le 30 septembre 2020 à son successeur Laurent Thézée. Le nouveau président de Mazda France reportera directement à Martijn Ten Brink, vice-président ventes et services de Mazda Europe. « Je suis très honoré de présider Mazda France, dont la trajectoire premium constitue l'un des plus beaux enjeux pour l'avenir. Notre gamme porte en elle l'élégance et les technologies attestant du bien-fondé de notre stratégie. Toute l'équipe du siège ainsi que nos partenaires dans le réseau savent combien ces atouts seront importants pour réussir dans le futur. Je me réjouis donc de relever ce défi avec chacun d'entre eux ! », a-t-il déclaré. Laurent Thézée prendra ses fonctions au moment du lancement du MX-30, premier véhicule 100 % électrique de Mazda.

Une expérience chez Volkswagen

Diplômé de l’Iseg Paris, Laurent Thézée a commencé sa carrière chez Volkswagen en tant que contrôleur de gestion, avant de poursuivre chez Inchcape et le groupe Daumont, comme contrôleur financier. Il a rejoint le groupe Mazda en 2011, d'abord en tant que responsable du risque, puis en tant que responsable du développement réseau et du risque en 2014. Selon Mazda, « depuis son arrivée dans l'entreprise, il a œuvré au renouveau et à la rentabilité du réseau de distribution, en recherchant le professionnalisme et la motivation de partenaires engagés pour soutenir la trajectoire premium de Mazda ». En 2018, il a été nommé directeur réseau et expérience client. Il gérait aussi les services à la clientèle.